Ook Amazon Prime Video gaat in 2024 starten met advertenties

Naast Netflix en Disney+ wordt er ook binnen de muren van Amazon gesproken over advertenties voor de streamingdienst Amazon Prime Video. In een blog wordt uit de doeken gedaan dat vanaf 2024 er ‘gelimiteerd’ advertenties worden getoond, wat dat ook mag betekenen. In de Benelux hoef je voorlopig nog niet bang te zijn dat jouw favoriete serie onderbroken wordt door advertenties, want de webwinkelgigant met eigen streamingdienst gaat beginnen in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Later dat jaar zijn Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië aan de beurt.

De advertenties zullen vertoond worden binnen het huidige abonnement op Prime Video. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Het bedrijf spreekt alleen over gelimiteerde advertenties en dat je ze niet zo vaak te zien zult krijgen als bij de lineaire televisie. Wil je geen advertenties? Dan moet je voor een extra 2,99 dollar per maand (prijzen in euro’s worden later bekendgemaakt) de advertentievrije optie aanklikken. Dit komt dan bovenop je huidige abonnementsprijs.

In 2025 in de Benelux?

In de Benelux hoeven we voorlopig nog niet bang te zijn voor advertenties tijdens je favoriete series en video’s, maar mogelijk dat we er in 2025 ook aan moeten geloven. Amazon doet dit naar eigen zeggen om te kunnen blijven investeren in het platform.