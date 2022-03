Disney+ krijgt een goedkoper abonnement met advertenties

Disney+ komt later dit jaar met een nieuw en goedkoper abonnement. Je krijgt echter wel advertenties te zien tijdens het kijken van je favoriete films en series. Uiteraard verdwijnt het huidige abonnement niet. Op dit moment betaal je 8,99 euro per maand of 89,90 euro per jaar. Naast dit abonnement zonder advertenties komt daar een goedkoper abonnement bij. Dit abonnement biedt hetzelfde aanbod, maar tijdens het kijken zal je regelmatig advertenties te zien krijgen. Voor enkele euro’s minder per maand moet je dus genoegen nemen met onderbrekingen tijdens het kijken.

Disney+ heeft het nieuwe plan bekendgemaakt op de website van The Walt Disney Company. Het plan voor het nieuwe abonnement is onderdeel van de toekomstplannen van de streamingdienst op de lange termijn. De streamingdienst wil 230 tot 260 miljoen betalende abonnees hebben in 2024 en een belangrijk doel is het betaalbaar houden van de dienst voor iedereen.

Goedkoper abonnement met advertenties in 2023

Het goedkopere abonnement zal later dit jaar uitrollen in de Verenigde Staten. Internationaal, en dus ook in Nederland, zul je moeten wachten tot 2023. Dan komt het goedkopere abonnement met advertenties ook hier beschikbaar. Volgens Disney+ is het interessant voor adverteerders om advertenties te tonen omtrent Disney en de bijbehorende merken als Pixar, Star Wars, Marvel en National Geographic. Verdere details over de verschijningsdatum en de exacte prijs van het goedkopere abonnement ontbreken op dit moment nog.