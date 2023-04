Alhoewel de introductie van het Netflix-abonnement met advertenties in de Benelux nog altijd op zich laat wachten, is de eerste aanpassing in het abonnement met advertenties in andere landen inmiddels al gedaan. Waar mensen met een Netflix-abonnement met advertenties eerder naar 720p-kwaliteit keken, daar is de resolutie nu opgeschroefd naar 1080p. Hiermee moet de beeldkwaliteit identiek zijn aan het normale abonnement zonder advertenties. Andere beperkingen blijven wel behouden.

Zo kun je met Netflix met advertenties nog altijd geen films of series downloaden. Daarnaast is het aanbod simpelweg kleiner en mis je dus bepaalde content die je wel bij het Basic Plan of Premium Plan kunt bekijken. De eerste cijfers laten zien dat het nieuwe abonnement met advertenties overigens nog geen succes is. Eind 2022 kozen nieuwe abonnees slechts in 9 procent van de gevallen voor dit nieuwe en goedkopere abonnement.

Nog niet in Nederland en België

Het Netflix-abonnement met advertenties is inmiddels beschikbaar in Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Mexico, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Korea. Wanneer het abonnement met advertenties naar Nederland of België komt is nog niet bekend. In de Verenigde Staten kost het abonnement 7 dollar per maand. Het Basic abonnement kost 10 dollar. Wil je 4K HDR en Dolby Atmos? Dan heb je in de VS het Premium abonnement nodig van 20 dollar per maand.

Toeslag delen account deze zomer van start?

In februari is Netflix gestart met een test voor een toeslag voor het delen van je Netflix-account in Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje. Alhoewel de streamingdienst in eerste instantie zag dat het ledenaantal daalde, bleken veel mensen uiteindelijk toch overstag te gaan. Volgens Netflix begon het ledenaantal daarna toch te groeien en leverde het meer abonnees op dan dat er in eerste instantie afhaakten. Het bedrijf wil de extra toeslag deze zomer ook in andere landen gaan uitrollen. Of Nederland en België daar dan al bij gaan horen is nog onbekend. Wel lijkt duidelijk dat de streamingdienst ook bij ons een toeslag wil gaan rekenen.