‘Nintendo Switch met oled-scherm verschijnt in september of oktober’

De Nintendo Switch met oled-scherm gaat naar verluidt in juli in productie en moet voor het begin van de E3 aangekondigd worden. De E3 is een grote gamebeurs in de Verenigde Staten, die 12 juni digitaal van start gaat.

Nintendo Switch met oled-scherm

Een aankondiging voordat de E3 begint, zou ergens een logische stap zijn. Want dat betekent dat Nintendo, evenals derde partijen, games kunnen laten zien die op de nieuwe hardware draaien tijdens de beurs. De nieuwe versie van de Switch heeft naar verluidt een nieuwe processor van Nvidia, die beschikt over DLSS-technologie. Daardoor zouden games in de 4k-resolutie gepresenteerd kunnen worden op een televisie. Het oled-scherm op de Switch heeft mogelijk een formaat van 7 inch.

Het nieuws wordt gedeeld door Bloomberg, die meldt dat de leveranciers van Nintendo er vertrouwen in hebben dat het wel goed komt met de leveringen van de onderdelen. Momenteel is er een wereldwijde crisis aan de gang qua chips en andere onderdelen. Dit probleem heeft onder meer invloed gehad op Samsung, Apple en andere partijen, die daardoor minder (soorten) smartphones kunnen produceren. Nu is er nog de vraag of Nintendo zelf aan de vraag van de consument kan voldoen. De Switch is een immens populaire handheld en nieuwe modellen gaan vaak ook als zoete broodjes over de toonbank (veel mensen hebben een tweede of zelfs derde Switch in hun huishouden).

Het huidige model van de Nintendo Switch is helaas lastig verkrijgbaar, omdat de pandemie ervoor gezorgd heeft dat er meer vraag naar het product is. Ook helpt hierbij het wereldwijde tekort aan chips niet.