Netflix verlaagt prijzen in verschillende landen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er verandert niets aan de prijzen in Nederland en België. In ieder geval voorlopig. Netflix geeft aan de prijzen in diverse landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika te verlagen om zo de toestroom van nieuwe abonnees te vergroten. Dit zijn zogenaamde opkomende markten waar Netflix een ‘vervangbaar goed’ is en waar het dus nog flink moet concurreren met andere diensten.

In landen zoals Nederland en België is Netflix volgens het bedrijf zelf een ‘onvervangbaar goed’ en worden de prijzen niet verlaagd en soms zelfs verhoogd. Consumenten zouden toch wel bereid zijn om voor de dienst te betalen. Nu durven wij dat wel te betwijfelen, kijkend naar het karakter van de typische Nederlander of Belg. Er zijn inmiddels een aantal erg goede en een stuk goedkopere alternatieve streamingdiensten te vinden.

Voorlopig verandert er in Nederland en België dus niets wat de prijzen betreft. Wel heeft Netflix onlangs aangekondigd dat je moet gaan betalen voor het delen van jouw account.