Netflix rolt ondersteuning ruimtelijke audio uit op iPhone en iPad

Het heeft even geduurd, maar Netflix rolt eindelijk de ondersteuning voor ruimtelijke audio (Spatial Audio) uit voor de app die beschikbaar is op iPhone en iPad. Content met dergelijke audio heeft directionele audiofilters, waardoor kijkers mogelijk meer ondergedompeld worden in de kijkervaring.

Netflix ondersteunt Spatial Audio

De iPhone en iPad moeten wel tenminste iOS 14 hebben. Dankzij de technologie, zo legt Apple uit, kan geluid “vrijwel overal in de ruimte afgespeeld” worden. Het kan dus zijn dat wanneer je Netflix op je Apple-apparaten gebruikt en de AirPods-oordoppen in hebt zitten, dat geluiden van allerlei kanten virtueel op je afgevuurd worden. Bovendien heeft de positie van je hoofd of het apparaat geen invloed op het geluid, omdat dat op een vaste positie staat (binnen dat virtuele gebied).

Om gebruik te kunnen maken van ruimtelijke audio, heb je wel het één en ander nodig van Apple en contentmakers.

AirPods Pro of AirPods Max

iPhone 7 of nieuwer of een van deze iPad-modellen: iPad Pro 12,9‑inch (3e generatie) en nieuwer iPad Pro 11-inch iPad Air (3e generatie) en nieuwer iPad (6e generatie) en nieuwer iPad mini (5e generatie)

iOS of iPadOS 14 of hoger

Audiovisueel materiaal uit een ondersteunde app

Met de release van iOS 15 wil Apple de technologie ook laten werken met content die niet over Dolby Atmos beschikt. Mocht je de optie nog niet in de Netflix-app zien staan, geen nood. Het bedrijf laat weten dat het om een langzame uitrol gaat; het kan dus enkele weken duren.