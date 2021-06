Apple kondigt iOS 15 aan, de nieuwste update van zijn besturingssysteem

Apple heeft tijdens zijn conferentie iOS 15 aangekondigd. Hierin wordt een nieuwe manier geïntroduceerd om notificaties te zien. Daarnaast komen profielen weer terug, zoals je die bijvoorbeeld ook hebt op een computer.

Profielen zijn terug met Apple Focus

Denk bij profielen (een optie die door Apple ‘Focus’ wordt genoemd) aan een mogelijkheid dat je onder werktijd alleen meldingen kunt krijgen van collega’s en ‘s avonds juist ook van andere mensen. Dat is erg handig nu we thuiswerken en de scheiding tussen werk en privé steeds verder vervaagd. Je hoeft nu niet meer een werktelefoon en een privételefoon op zak te hebben, je schakelt wanneer je maar wenst tussen die profielen. Je herkent snel op welk profiel je zit aan de hand van je homescreen, want die verandert mee per profiel.

Wanneer je een melding in je scherm krijgt, zie je nu grotere iconen en grotere foto’s van contactpersonen. Er is ook een notificatiesamenvatting beschikbaar, waardoor je meldingen kunt lezen waarmee je pas later interactie had. In die samenvatting zie je geen berichten van anderen, maar alleen van dezelfde persoon. Er is tijdens het Apple-event overigens ook meer verteld over Siri, dat lees je in ons artikel ‘Siri offline te gebruiken‘.

Objectherkenning voor Foto’s

De camerasoftware en de Foto’s-app worden uitgebreid. Je kunt rekenen op tekstherkenning, als je de telefoon tenminste in het Engels gebruikt. Het is namelijk nog in het Nederlands mogelijk om tekstherkenning te gebruiken. Wel universeel is de objectherkenning, waarmee de software kan herkennen welk dier er op de foto staat. Je kunt zo bijvoorbeeld je foto’s selecteren op je kat. Je kunt op een persoon, een locatie of een specifiek element zoeken in de foto’s, zoals ook mogelijk is bij Google Photos.

Facetime krijgt nu Spatial Audio, dat is de audiotechnologie waarbij het geluid vanuit een bepaalde inval lijkt te komen. Is iemand bijvoorbeeld onderin het scherm? Dan hoor je het geluid meer van onderen. Dat is anders wanneer iemand juist heel erg bovenin het scherm is. Ook belooft Apple achtergrondgeluid beter te blokkeren. Het is bovendien mogelijk om in een grid te zien met wie je videobelt. Typisch iets wat we van veel videoconferentieprogramma’s gewend zijn, maar nog niet van Apple. Liever portretmodus? Dat komt er ook voor Facetime.

Tabbladen in Safari

Er is ook een upgrade voor Safari, de browser van Apple. Deze wordt voorzien van een nieuwe look en je kunt er extensies mee gebruiken. Door te swipen wissel je tussen tabbladen, maar je kunt ze ook in een groep zetten. Handig, mocht je bijvoorbeeld voor een bepaald bedrijf of aan een bepaald project werken. De Berichten-app wordt nu bruikbaar in combinatie met Apple-apps zoals Safari, Podcasts en Foto’s. Hiermee kun je bijvoorbeeld makkelijker bestanden delen, die worden onthouden in de nieuwe Shared With You-sectie van de app. Precies zoals je ook in WhatsApp ziet welke bestanden er tussen jou en een ander persoon zijn gedeeld.

De Wallet-app krijgt Keys, een functionaliteit waarmee je via ultrawideband een huissleutel, toegangspasje voor je hotelkamer of kantoorbadge kunt ondersteunen. De toetsenbord-app verandert ook, want die krijgt eindelijk ondersteuning voor Nederlands met QuickPath, zodat je kunt vegen op het toetsenbord om woorden te maken. De Kaarten-app geeft je binnen iOS 15 inzicht in hoogteverschillen en er worden meer trekpleisters aan toegevoegd, waarbij Navigatie wordt uitgebreid met zebrapaden, verkeerslichten en rijstroken. Zo kan hij je nog beter wijzen waar je naartoe moet.

Er is ook een upgrade aangekondigd van iPadOS, meer over iPadOS 15 lees je in onderstaand artikel.