Netflix lijkt toch echt serieus games te gaan maken

In mei werd bekend dat Netflix interesse toonde in games. Het bedrijf was op dat moment aan het inventariseren wat er nodig was om ook games aan te bieden. Vandaag lijkt het de volgende stap gezet te hebben, want Netflix heeft Mike Verdu aangetrokken als ‘vice president of game development’, zo bericht Bloomberg. Dat doe je natuurlijk niet als je niks met games wil gaan doen.

Mike Verdu heeft overigens z’n sporen wel verdiend in de gamesindustrie, want de man had een hoge functie bij Oculus en Electronic Arts. Het idee is om straks een nieuwe categorie toe te voegen aan de streamingdienst. Naast TV-series en films moet er een derde categorie met games gaan komen. Gebruikers moeten toegang tot games gaan krijgen met het normale abonnement. Je hoeft er dus niet extra voor te betalen. Waarschijnlijk kun je de games gewoon streamen, net als bij Google Stadia.

Volgend jaar de eerste games op Netflix?

De komende tijd wordt er door de streamingdienst verder gewerkt om het team op het gebied van games rond te krijgen. Volgend jaar kunnen we mogelijk de eerste games op de streamingdienst gaan spelen. Beleggers zien er in ieder geval wel brood in. De koers van Netflix is door het nieuws flink gestegen.