Leica SL3 is de nieuwe generatie full-frame mirrorless camera

Transcontinenta B.V., distributeur van Leica in Nederland, introduceert vandaag de volgende generatie van het mirrorless full-frame systeem met de Leica SL3. De camera combineert state-of-the-art technologie, buitengewoon design en meesterlijke productiekwaliteit. De camera is compacter, lichter en nog gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger.

De kern van de Leica SL3 wordt gevormd door de BSI CMOS full-frame sensor met Triple Resolution Technology. Deze wordt veilig beschermd in een stevige volledig metalen behuizing met elegant leren bekleding. Om te voldoen aan uiteenlopende fotografische vereisten, legt de sensor raw-bestanden vast in DNG- of JPEG-formaat met een resolutie van 60, 36 of 18 Megapixels. Bij iedere resolutie wordt het volledige sensoroppervlak gebruikt. Samen met het dynamische bereik, dat is uitgebreid tot 15 stops, en het indrukwekkende ISO-bereik van 50 tot 100.000, levert de Leica SL3 opmerkelijk gedetailleerde beelden van uitstekende kwaliteit onder alle lichtomstandigheden.

Drie autofocus-technologieën

Met fasedetectie (PDAF), diepte mapping (Object Detection AF) en contrastherkenning (Contrast Detection AF) combineert het innovatieve autofocussysteem van de Leica SL3 de kracht van drie autofocus-technologieën om haarscherpe foto’s te maken, zelfs bij weinig licht. Daarnaast ondersteunt intelligente onderwerpherkenning het fotograferen van dynamische scènes.

De bajonet is gebaseerd op de door Leica ontwikkelde L-Mount standaard, en maakt het gebruik van objectieven van alle Leica camerasystemen mogelijk. De geïntegreerde in-body beeldstabilisatie breidt het toepassingsgebied voor M-objectieven verder uit. Een andere nieuwe functie is het kantelbare 3-inch touchscreen met hoge resolutie en een hoogwaardig kantelmechanisme. Het geeft extra creatieve mogelijkheden dankzij de extra kijkhoeken. Video’s worden opgenomen in een resolutie tot 8K, ondersteund door efficiënte codecs zoals H.265 en ProRes van Apple. Ook is er een nieuwe gebruikersinterface op de Leica SL3 die de menustructuur en de gebruiksvriendelijkheid verder moet verbeteren.

Tegelijkertijd is de nieuwe Leica SL3 merkbaar lichter en compacter dan zijn voorgangers en is hij nog comfortabeler in gebruik. De gebruikerservaring van Leica wordt volgens de fabrikant voortdurend verfijnd. Regelmatige firmware-updates, beïnvloed door waardevolle feedback van de gebruikers, worden draadloos geleverd aan de Leica SL3 via de Leica FOTOS app. Dit zorgt ervoor dat de camera op een gebruiksvriendelijke manier actueel en toekomstbestendig blijft.

De nieuwe interface en verbeterde connectiviteit van de camera zorgen voor een naadloze professionele workflow. Er zijn slots voor CFexpress type B en UHS-II-SD geheugenkaarten, een USB-C poort voor snelle gegevensoverdracht, tethering en stroomvoorziening, evenals een HDMI 2.1 uitgang (de ‘grote’ variant) voor het aansluiten van externe monitors of opnameapparatuur. Daarnaast zorgen Bluetooth en Wi-Fi met 2x MIMO-technologie voor een stabiele en snelle verbinding met de Leica FOTOS app.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica SL3 is per direct verkrijgbaar en heeft een verkoopprijs van 6.800 euro.