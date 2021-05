Netflix toont interesse in games: Netflix Games mogelijk een nieuwe tak

Het is nog een gerucht, maar Netflix schijnt van plan te zijn niet alleen tv-series en films te willen streamen, maar ook games. Nu wordt bijvoorbeeld Xbox Game Pass al regelmatig ‘de Netflix van games’ genoemd, dus wellicht heeft dat de rode N aan het denken gezet om zelf met Netflix Games te starten.

Netflix Games

Omdat het nog om een gerucht gaat, is er niet heel veel bekend over wat Netflix precies van plan is. The Information schrijft dat het heeft gesproken met bekenden uit de gamewereld, die van Netflix de afgelopen weken aanbiedingen hebben gehad. Netflix als gamebibliotheek kan interessant zijn, maar het zou wel geheel nieuw zijn. Het enige dat de streamingdienst wel heeft gedaan met games is dat het een mobiele game liet maken voor Stranger Things.

Het kan een interessante keuze zijn voor Netflix om zich te bemoeien met gaming. Waar veel streamingdiensten en abonnementsdiensten voor games namelijk minder goed in zijn, dat is mensen adviseren welke game er bij ze past. Iets waar Netflix al vele jaren voorloper in is. Zijn algoritme kan als geen ander selecteren wat je graag zou willen zien als je x of y hebt gekeken.

Het algoritme

Met games is het vaak zoeken. Het hangt er uiteraard ook sterk vanaf of je bijvoorbeeld alleen wilt spelen of met anderen, maar over het algemeen bieden weinig gamebedrijven een goed advies op basis van dingen die je eerder hebt gespeeld. Netflix zou met zijn algoritme aanzienlijk beter zijn. Wel is het de vraag of het dan eigen games wil gaan maken, of dat het alleen games van derden zou aanbieden.

De vraag is overigens überhaupt of het een streamingdienst voor games is waar Netflix naar op zoek is. Voor hetzelfde geld wil het simpelweg een gamestudio starten om zelf games te maken gebaseerd op series. Kortom, het is nog een gerucht en daarbij ook nog een vage, maar het zou absoluut een interessante kracht kunnen zijn in de gameindustrie. We weten dankzij succesvolle series als The Witcher, dat Netflix in ieder geval wel begrijpt waar gamers naar op zoek zijn. Wordt hopelijk vervolgd.