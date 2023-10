HBO Max/Discovery Plus samengevoegd in 2024: Ook naar België

Streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus gaan samen verder als één streamingdienst. Alhoewel beide streamingdiensten in Nederland al onafhankelijk beschikbaar zijn, gaan ze straks samen verder onder één naam. En in 2024 komt de nieuwe streamingdienst ook naar België.

Hoe het precies zit met de naam is nog onduidelijk. HBO Max en Discovery Plus zijn in de Verenigde Staten al samengevoegd onder de naam ‘Max’. In Nederland hebben we echter al ‘Omroep Max’ en om verwarring te voorkomen (en het bezwaar van Omroep Max) heeft men besloten toch met een andere naam te komen. Welke naam er voor de samengevoegde streamingdienst in België en Nederland verzonnen gaat worden is nog onduidelijk.

Het is voor het eerst dat België kennis zal maken met het aanbod van HBO Max en Discovery Plus. Het aanbod van HBO is op dit moment voornamelijk bij Streamz te vinden. Na het aflopen van de huidige overeenkomsten is de verwachting dat de content exclusief bij de samengevoegde streamingdienst van HBO Max en Discovery Plus te vinden is.

Advertentie

Over Warner Bros. Discovery

Eerder werden Warner Media en Discovery Inc samengevoegd tot Warner Bros. Discovery. De noodzaak voor twee verschillende apps voor HBO Max en Discovery+ is dan ook niet meer nodig. Het valt nu onder hetzelfde bedrijf. De samensmelting van beide streamingdiensten gaat in Nederland en België vanaf 2024 van start. Hoe het allemaal precies gaat werken rond die tijd en wat er gaat gebeuren als je nu op beide diensten een abonnement hebt is nog onduidelijk.