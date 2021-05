Formule 1 in Nederland vanaf 2022 te zien bij streamingdienst Viaplay

Ziggo bracht het nieuws zelf naar buiten in een tweet afgelopen dinsdag, nadat marketeer Chris Woerts afgelopen maandagavond in een tv-uitzending van Veronica Inside het nieuws al naar buiten bracht dat Ziggo niet mee kon doen in het financiële geweld om de uitzendrechten. Vandaag hebben we de bevestiging middels een officieel persbericht. De uitzendrechten van de seizoenen 2022 tot en met 2024 zijn in handen van de Nordic Entertainment Group (NENT Group). Vanaf 2022 kijk je Formule 1 in Nederland via de streamingdienst Viaplay.

Formule 1 kijken bij Viaplay

Viaplay wordt de nieuwe Nederlandse thuisbasis voor de vrije trainingen, kwalificaties en de race. Ook komen er analyses en achtergrondreportages vanuit een studio in Amsterdam. Of Olav Mol en Jack Plooij meeverhuizen van Ziggo naar Viaplay is op dit moment nog niet bekend. Viaplay is niet gratis. Het wordt een betaalde streamingdienst, maar de prijs is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de Grand Prix van Zandvoort, samen met nog vijf races per jaar, gratis te zien zal zijn voor niet-abonnees.

Streamingdienst F1 TV Pro blijft bestaan

Tevens goed nieuws. De streamingdienst F1 TV Pro zal ook gewoon blijven bestaan in Nederland. Maak je je dus zorgen dat je straks veel geld moet betalen om de Formule 1 te zien bij Viaplay? Via F1 TV Pro kijk je voor 7,99 euro per maand of 64,99 per jaar. De prijs van Viaplay moet binnenkort bekendgemaakt worden. Volgens geruchten zijn ook de uitzendrechten van het Duitse voetbal (Bundesliga) en darts vanaf 2022 in handen van de Nordic Entertainment Group.