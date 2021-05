Ziggo verliest uitzendrechten Formule 1 vanaf 2022

Slecht nieuws voor Formule 1-kijkers. Vanaf het seizoen van 2022 kun je niet langer bij Ziggo Sport terecht om Max Verstappen te volgen. Gisteravond bracht marketeer Chris Woerts tijdens de tv-uitzending van Veronica Inside al naar buiten dat Ziggo afstand heeft moeten doen van de uitzendrechten. Volgens Woerts heeft de Scandinavische partij Nordic Entertainment Group vanaf 2022 de rechten van de populairste racecompetitie ter wereld in handen. Deze partij zou daarnaast de uitzendrechten voor de Bundesliga (Duitse voetbalcompetitie) en het darten (overgenomen van RTL7) hebben bemachtigd.

Zo zou er een nieuw platform moeten komen in Nederland. En dat betekent waarschijnlijk een nieuwe betaalzender in ons land. Hoe het er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Aankomende donderdag zou de nieuwe partij officieel bekendgemaakt moeten worden. Ziggo heeft inmiddels via Twitter bevestigd dat de F1 vanaf 2022 niet meer uitgezonden gaat worden via Ziggo Sport.

Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden. — Ziggo (@ZiggoWebcare) May 18, 2021

Tarieven Formule 1 voor Ziggo te sterk gestegen

Ziggo geeft aan dat de tarieven voor de uitzendrechten inmiddels zo sterk gegroeid zijn dat het voor het bedrijf niet langer mogelijk bleek te zijn om de uitzendrechten op de Formule 1 te behouden. Zo zou er volgens geruchten meer dan 30 miljoen euro betaald zijn voor de uitzendrechten. Voorlopig is het nog onduidelijk waar we het seizoen 2022 kunnen gaan volgen. Je kunt in ieder geval terecht bij de streamingdienst F1 TV Pro. We houden je op de hoogte.