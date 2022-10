Extra toeslag accountdelen Netflix mag niet volgens Consumentenbond

De Consumentenbond roept Netflix op zich aan de wet te houden. Via onder andere Twitter komt de consumentenbelangenorganisatie met een reactie.

Als je langer dan 2 weken de Netflix-app buiten je thuislocatie gebruikt, moet je ineens een toeslag betalen. Maar dat mag niet! Volgens Europese regels reizen abonnementen streamingsdiensten gewoon met je mee, dus ook na 14 dagen. Zolang je hoofdadres maar in Nederland is. Jullie mogen je klanten hiervoor geen extra kosten in rekening brengen. Dus Netflix: houd je aan de wet!

Extra toeslag op basis van ip-adres

Na het testen in Zuid-Amerikaanse landen maakte Netflix gisteren bekend dat men het zogenaamde account-sharing, oftewel accountdelen, ook in Nederland wil gaan belasten. Netflix controleert dit op basis van jouw ip-adres, dat gebonden is aan jouw thuisnetwerk. Kijkt er iemand mee die op een ander ip-adres zit, en gebeurt dat langer dan twee weken, dan vraagt Netflix een extra bedrag per maand. Waarschijnlijk gaat dit om enkele euro’s. In Zuid-Amerika ging het om 3 dollar extra bovenop je abonnementsprijs.

Dit vraagt Netflix echter alleen voor het gebruik op televisies en randapparaten. Voor mobiele telefoons en tablets gelden de nieuwe regels niet. Volgens de Consumentenbond mag het extra toeslag vragen bij accountdelen volgens Europese regelgeving echter helemaal niet. In ieder geval niet met de huidige constructie via het ip-adres. We wachten nu weer op een reactie van Netflix en zijn benieuwd waar deze hele soap naar gaat leiden.