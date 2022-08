Disney heeft nu wereldwijd meer abonnees dan Netflix

In totaal hebben de streamingdiensten van Disney momenteel 221 abonnees wereldwijd. Netflix moet het met 220,7 miljoen abonnees doen, maar Netflix is nog wel de grootste individuele streamingdienst. Disney geeft aan dat het bedrijf een heel goed kwartaal achter de rug heeft, met 14,4 miljoen nieuwe abonnees. Netflix raakte 1 miljoen abonnees kwijt in diezelfde periode.

Zowel Netflix als Disney kijkt naar andere verdienmodellen voor de streamingdiensten. Zo wil men bepaalde diensten gratis of tegen lagere maandbedragen beschikbaar stellen, maar dan krijgt de kijker wel advertenties te zien. Disney begint daar binnenkort al mee. In de Verenigde Staten gooit het bedrijf de prijzen van alle diensten omhoog en introduceert het een abonnement met advertenties.

In de Verenigde Staten gaat de prijzen van een abonnement op Disney+ van 7,99 dollar naar 10,99 dollar per maand. Je kunt er echter ook voor kiezen om 7,99 dollar te blijven betalen, maar dan krijg je te maken met advertenties. Of en wanneer Disney ook in de Benelux de abonnementen aanpast is nog niet bekend.