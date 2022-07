Netflix verliest minder abonnees in tweede kwartaal dan verwacht

Gisteren kon je al lezen over de test die Netflix uit aan het voeren is in Zuid-Amerika omtrent het delen van het wachtwoord aan mensen buiten je huishouden. Ook vertelden we je over de nieuwe kwartaalcijfers die de streamingdienst gisteravond bekend zou maken. De kwartaalcijfers zijn nu dus bekend en ondanks een verlies van 1 miljoen abonnees wereldwijd werd er een veel groter verlies verwacht. De streamingdienst heeft nu nog 220,67 miljoen abonnees over, waarmee het uiteraard nog steeds verreweg de grootste streamingdienst is. Het verwachte verlies was echter 2 miljoen abonnees, dus dan valt het uiteindelijke resultaat mee. Traditioneel gezien groeit de streamingdienst in de zomermaanden en men verwacht in het komende kwartaal dan ook gewoon weer te groeien.

Goedkoper abonnement gaat content missen bij de start

Of het dat gaat doen met het nieuwe en goedkopere abonnement met advertenties dat in 2023 zal starten, dat moeten we nog zien. De streamingdienst heeft namelijk niet alle rechten voor elkaar op dit moment. Aangezien het een nieuw abonnement betreft moet Netflix weer in conclaaf met alle filmstudio’s en de verwachting is dat dit niet op tijd gaat lukken voor de lancering van het goedkopere abonnement met advertenties. Uiteraard kan je de eigen Netflix Originals wel gewoon kijken, maar voor de overige content moet je wellicht even wat langer wachten.