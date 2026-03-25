Jackery opent pre-orders voor SolarVault 3 Series in Nederland en helpt huishoudens zich voorbereiden op het einde van de salderingsregeling in 2027 (ADV)

De SolarVault 3 Series is ontwikkeld om precies bij deze transitie aan te sluiten: met hoge zonne-input, schaalbare opslagcapaciteit, AI-gestuurde energieoptimalisatie en een gebruiksvriendelijke plug-and-play aanpak. In de Nederlandse markt worden SolarVault 3 Pro Max en SolarVault 3 Pro Max AC als de belangrijkste modellen gepositioneerd, omdat zij hogere outputprestaties, sterkere back-upmogelijkheden en flexibele integratie met bestaande zonnesystemen bieden.

Waarom energieopslag nu relevant is voor Nederlandse zonnepaneelbezitters

De afbouw van de salderingsregeling betekent dat een groeiend deel van de waarde van een zonne-installatie verschuift van “terugleveren” naar “zelf gebruiken”. Huishoudens die overdag veel opwekken maar vooral ’s avonds verbruiken, kunnen met energieopslag het eigen verbruik van zonnestroom verhogen en zich beter beschermen tegen prijsvolatiliteit op de energiemarkt. Zeker voor gebruikers met dynamische tarieven wordt het interessant om niet alleen te produceren, maar ook strategisch te laden en ontladen.

Jackery speelt hierop in met een systeem dat zowel de hardware (zonne-input, opslag en vermogensafgifte) als de software (tariefgestuurde optimalisatie) combineert, zodat zonne-energie dag en nacht praktischer inzetbaar wordt.

Kerninnovaties: hoge zonne-input en schaalbare opslag

De SolarVault 3 Pro Max is ontworpen om zonneproductie en opslag efficiënt te maximaliseren. Het systeem ondersteunt tot 4000W zonne-input met vier onafhankelijke MPPT-trackers, waardoor de opbrengst ook bij verschillende paneelrichtingen of gedeeltelijke schaduw optimaal kan blijven. Hierdoor kan een dak- of balkonopstelling worden omgezet naar een persoonlijke energiebron die beter aansluit op het dagelijkse verbruiksprofiel.

Daarnaast is de opslagcapaciteit flexibel te vergroten: uitbreidbare batterijopslag van 2,52 kWh tot 15,12 kWh. Deze schaalbaarheid maakt het mogelijk om klein te starten en later uit te breiden naarmate de behoefte toeneemt—bijvoorbeeld wanneer het huishoudelijk verbruik verandert, er een elektrische auto wordt toegevoegd of wanneer men het aandeel zelfverbruik wil verhogen.

Hoog uitgangsvermogen en back-up voor dagelijkse huishoudbehoeften

Voor huishoudens die meer vermogen en extra zekerheid zoeken, bieden de premium modellen SolarVault 3 Pro Max / Pro Max AC versterkte prestaties. Ze leveren tot 2500W on-grid output, wat helpt om meer eigen energie direct in huis te benutten. Voor situaties waarin tijdelijk extra doorvoer nodig is, ondersteunt het systeem ook 3680W bypass power.

Wanneer de systemen zijn verbonden met batterijpacks, is er bovendien tot 2500W back-up power beschikbaar. Dit vergroot de continuïteit van essentiële apparaten bij stroomonderbrekingen en ondersteunt huishoudens die waarde hechten aan energiezekerheid, ook buiten de reguliere netlevering.

AI-gestuurde energieoptimalisatie voor dynamische tarieven

Een belangrijk onderdeel van de SolarVault 3 Pro Max en Pro Max AC is de ingebouwde software voor automatische optimalisatie van energiegebruik en kosten. Het systeem kan real-time elektriciteitsprijzen benutten via platforms zoals Nordpool enTibber, en daarnaast via meer dan 860 Europese energieleveranciers. Hierdoor kan het systeem in de praktijk laden wanneer stroom het goedkoopst is en ontladen tijdens piekprijzen, wat vooral interessant is voor huishoudens met dynamische contracten.

Centraal daarin staat de AI-powered Intelligent Mode. Deze modus voorspelt onder andere zonneopwek, huishoudelijk verbruik en batterijstatus om automatisch de meest kostenefficiënte strategie te kiezen. Daarmee wordt energieopslag niet alleen een “accu”, maar een actief gestuurd systeem dat meebeweegt met zowel weer als energieprijzen.

Voor integratie in de woning is de SolarVault 3 Series bovendien compatibel met Homey en HomeWizard, zodat het kan aansluiten op bestaande smart home-ecosystemen. Dit ondersteunt een meer geïntegreerde energie-aanpak binnen het huishouden.

Flexibele koppeling aan bestaande zonnestroomsystemen

Veel Nederlandse huishoudens hebben al zonnepanelen en willen opslag toevoegen zonder grote aanpassingen. Daarom ondersteunen SolarVault 3 Pro Max en Pro Max AC 2500W AC coupling. Dit maakt integratie met bestaande installaties eenvoudiger, inclusief compatibiliteit met veel panelen en micro-omvormers op de markt.

Daarnaast kan overtollige energie uit een bestaand PV-systeem worden opgevangen via een directe aansluiting op een wandcontactdoos, zonder dat er ingrijpende wijzigingen aan de huidige PV-opstelling nodig zijn. Micro-omvormerintegratie kan extra zonneproductie helpen opslaan voor later gebruik, wat de elektriciteitskosten verder kan verlagen.

Veiligheid en betrouwbaarheid: ontworpen voor langdurig gebruik

Thuisbatterijen moeten niet alleen slim en krachtig zijn, maar vooral veilig. De SolarVault 3 Series omvat terminal temperature monitoring en automatische alerts om oververhitting te helpen voorkomen. Daarnaast is er een ingebouwd aerosol brandonderdrukkingssysteem voor interne bescherming. Deze veiligheidsarchitectuur is bedoeld om gebruikers extra vertrouwen te geven in dagelijks gebruik, vooral wanneer energieopslag een structureel onderdeel van het huishouden wordt.

Eenvoudige installatie: plug-and-play in minuten

Toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van de SolarVault 3 aanpak. De installatie is ontworpen als plug-and-play, met een setup in ongeveer vijf minuten, waarbij slechts drie kabels nodig zijn. Dit verlaagt de drempel voor huishoudens die snel willen starten met energieopslag, bijvoorbeeld in appartementen, rijtjeshuizen of situaties waar men graag flexibel blijft.

Pre-sale periode, early-bird prijzen en officiële bestellink

De pre-sale loopt van 25 maart tot en met 8 april 2026. Voor de Nederlandse markt staan de volgende prijs- en bundelopties centraal:

SolarVault 3 Pro Max AC: RRP €1269, early bird offer €969

Bundle S3 Pro Max AC + Battery Pack 2500: RRP €2078, early bird offer €1578

Daarnaast worden early-bird voordelen gecommuniceerd, waaronder een €50 coupon en gratis geschenken (zoals de CT). Voor voorwaarden en actuele beschikbaarheid verwijst Jackery naar de officiële productpagina.

