Jackery opent pre-orders voor SolarVault 3 Series in Nederland en helpt huishoudens zich voorbereiden op het einde van de salderingsregeling in 2027 (ADV)

25 maart 2026
Jackery opent vandaag officieel de pre-orders voor de SolarVault 3 Series in Nederland: een volgende generatie thuis- en balkon-energieopslag waarmee huishoudens zonne-energie kunnen opslaan, het elektriciteitsverbruik slimmer kunnen optimaliseren en hun energie-onafhankelijkheid kunnen vergroten. Nederland behoort tot de koplopers in residentiële zonne-energie in Europa, met miljoenen woningen die al beschikken over zonnepanelen. Tegelijkertijd is er een duidelijke marktverschuiving in gang gezet door het geplande einde van de salderingsregeling (salderingsregeling) in 2027. Hierdoor wordt het economisch steeds belangrijker om zelf opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken in plaats van terug te leveren aan het net.

zonne-energie thuisaccu

De SolarVault 3 Series is ontwikkeld om precies bij deze transitie aan te sluiten: met hoge zonne-input, schaalbare opslagcapaciteit, AI-gestuurde energieoptimalisatie en een gebruiksvriendelijke plug-and-play aanpak. In de Nederlandse markt worden SolarVault 3 Pro Max en SolarVault 3 Pro Max AC als de belangrijkste modellen gepositioneerd, omdat zij hogere outputprestaties, sterkere back-upmogelijkheden en flexibele integratie met bestaande zonnesystemen bieden.

Waarom energieopslag nu relevant is voor Nederlandse zonnepaneelbezitters

De afbouw van de salderingsregeling betekent dat een groeiend deel van de waarde van een zonne-installatie verschuift van “terugleveren” naar “zelf gebruiken”. Huishoudens die overdag veel opwekken maar vooral ’s avonds verbruiken, kunnen met energieopslag het eigen verbruik van zonnestroom verhogen en zich beter beschermen tegen prijsvolatiliteit op de energiemarkt. Zeker voor gebruikers met dynamische tarieven wordt het interessant om niet alleen te produceren, maar ook strategisch te laden en ontladen.

Jackery speelt hierop in met een systeem dat zowel de hardware (zonne-input, opslag en vermogensafgifte) als de software (tariefgestuurde optimalisatie) combineert, zodat zonne-energie dag en nacht praktischer inzetbaar wordt.

Kerninnovaties: hoge zonne-input en schaalbare opslag

De SolarVault 3 Pro Max is ontworpen om zonneproductie en opslag efficiënt te maximaliseren. Het systeem ondersteunt tot 4000W zonne-input met vier onafhankelijke MPPT-trackers, waardoor de opbrengst ook bij verschillende paneelrichtingen of gedeeltelijke schaduw optimaal kan blijven. Hierdoor kan een dak- of balkonopstelling worden omgezet naar een persoonlijke energiebron die beter aansluit op het dagelijkse verbruiksprofiel.

Daarnaast is de opslagcapaciteit flexibel te vergroten: uitbreidbare batterijopslag van 2,52 kWh tot 15,12 kWh. Deze schaalbaarheid maakt het mogelijk om klein te starten en later uit te breiden naarmate de behoefte toeneemt—bijvoorbeeld wanneer het huishoudelijk verbruik verandert, er een elektrische auto wordt toegevoegd of wanneer men het aandeel zelfverbruik wil verhogen.

Hoog uitgangsvermogen en back-up voor dagelijkse huishoudbehoeften

Voor huishoudens die meer vermogen en extra zekerheid zoeken, bieden de premium modellen SolarVault 3 Pro Max / Pro Max AC versterkte prestaties. Ze leveren tot 2500W on-grid output, wat helpt om meer eigen energie direct in huis te benutten. Voor situaties waarin tijdelijk extra doorvoer nodig is, ondersteunt het systeem ook 3680W bypass power.

Wanneer de systemen zijn verbonden met batterijpacks, is er bovendien tot 2500W back-up power beschikbaar. Dit vergroot de continuïteit van essentiële apparaten bij stroomonderbrekingen en ondersteunt huishoudens die waarde hechten aan energiezekerheid, ook buiten de reguliere netlevering.

AI-gestuurde energieoptimalisatie voor dynamische tarieven

Een belangrijk onderdeel van de SolarVault 3 Pro Max en Pro Max AC is de ingebouwde software voor automatische optimalisatie van energiegebruik en kosten. Het systeem kan real-time elektriciteitsprijzen benutten via platforms zoals Nordpool enTibber, en daarnaast via meer dan 860 Europese energieleveranciers. Hierdoor kan het systeem in de praktijk laden wanneer stroom het goedkoopst is en ontladen tijdens piekprijzen, wat vooral interessant is voor huishoudens met dynamische contracten.

Centraal daarin staat de AI-powered Intelligent Mode. Deze modus voorspelt onder andere zonneopwek, huishoudelijk verbruik en batterijstatus om automatisch de meest kostenefficiënte strategie te kiezen. Daarmee wordt energieopslag niet alleen een “accu”, maar een actief gestuurd systeem dat meebeweegt met zowel weer als energieprijzen.

Voor integratie in de woning is de SolarVault 3 Series bovendien compatibel met Homey en HomeWizard, zodat het kan aansluiten op bestaande smart home-ecosystemen. Dit ondersteunt een meer geïntegreerde energie-aanpak binnen het huishouden.

Flexibele koppeling aan bestaande zonnestroomsystemen

Veel Nederlandse huishoudens hebben al zonnepanelen en willen opslag toevoegen zonder grote aanpassingen. Daarom ondersteunen SolarVault 3 Pro Max en Pro Max AC 2500W AC coupling. Dit maakt integratie met bestaande installaties eenvoudiger, inclusief compatibiliteit met veel panelen en micro-omvormers op de markt.

Daarnaast kan overtollige energie uit een bestaand PV-systeem worden opgevangen via een directe aansluiting op een wandcontactdoos, zonder dat er ingrijpende wijzigingen aan de huidige PV-opstelling nodig zijn. Micro-omvormerintegratie kan extra zonneproductie helpen opslaan voor later gebruik, wat de elektriciteitskosten verder kan verlagen.

Veiligheid en betrouwbaarheid: ontworpen voor langdurig gebruik

Thuisbatterijen moeten niet alleen slim en krachtig zijn, maar vooral veilig. De SolarVault 3 Series omvat terminal temperature monitoring en automatische alerts om oververhitting te helpen voorkomen. Daarnaast is er een ingebouwd aerosol brandonderdrukkingssysteem voor interne bescherming. Deze veiligheidsarchitectuur is bedoeld om gebruikers extra vertrouwen te geven in dagelijks gebruik, vooral wanneer energieopslag een structureel onderdeel van het huishouden wordt.

Eenvoudige installatie: plug-and-play in minuten

Toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van de SolarVault 3 aanpak. De installatie is ontworpen als plug-and-play, met een setup in ongeveer vijf minuten, waarbij slechts drie kabels nodig zijn. Dit verlaagt de drempel voor huishoudens die snel willen starten met energieopslag, bijvoorbeeld in appartementen, rijtjeshuizen of situaties waar men graag flexibel blijft.

Pre-sale periode, early-bird prijzen en officiële bestellink

De pre-sale loopt van 25 maart tot en met 8 april 2026. Voor de Nederlandse markt staan de volgende prijs- en bundelopties centraal:

  • SolarVault 3 Pro Max AC: RRP €1269, early bird offer €969
  • Bundle S3 Pro Max AC + Battery Pack 2500: RRP €2078, early bird offer €1578

Daarnaast worden early-bird voordelen gecommuniceerd, waaronder een €50 coupon en gratis geschenken (zoals de CT). Voor voorwaarden en actuele beschikbaarheid verwijst Jackery naar de officiële productpagina.

Officiële pre-order op de Jackery-website 

x8pro_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 17 maart 2026

POCO komt met nieuwe X8 Pro series smartphones

17 maart 2026
Harman Kardon Aura Studio 5 en SoundSticks 5 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 07 januari 2026

Harman Kardon komt met SoundSticks 5 Wi-Fi en Aura Studio 5 Wi-Fi

07 januari 2026
Apple AirPods Max 2 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 17 maart 2026

Tweede generatie AirPods Max 2 belooft een betere geluidskwaliteit

17 maart 2026
xiaomi-17-2 Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 26 september 2025

Xiaomi 17 Pro-smartphones bieden een tweede display achterop

26 september 2025
Ring intercom Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 19 maart 2026

Ring breidt functies Ring Intercom uit met video-updates en privacyopties

19 maart 2026
Zendure AC2400+ Smarthome
Reviews Smarthome Energie 10 maart 2026

Review: Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ thuisaccu’s

10 maart 2026
Ed gein Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 03 oktober 2025

Streamingtips #40 – Monster: The Ed Gein Story, De Ballonvaarder en meer

03 oktober 2025
eufy-header
Veiligheid en beveiliging 11 november 2025

Anker Innovations brengt de eufyCam C35 beveiligingscamera uit

11 november 2025