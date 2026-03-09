Jackery brengt thuisbatterij SolarVault 3 naar Nederland (ADV)

Op 9 maart 2026 introduceert Jackery de SolarVault 3-serie in Nederland – de toekomstige richting van energievoorziening voor Nederlandse huishoudens. Jarenlang was zonne-energie op het dak een eenvoudig verhaal: overdag elektriciteit opwekken, gebruiken wat je kunt en de rest onder gunstige voorwaarden terugleveren aan het net. Maar dat verhaal verandert snel en Nederlandse huishoudens letten daar steeds meer op.

De netmeting regeling eindigt op 1 januari 2027. Na die datum wordt overtollige zonne-energie die aan het net wordt geleverd, tegen een veel lager tarief vergoed. De implicaties zijn simpel: de waarde van zonne-energie verschuift van “hoeveel je teruglevert” naar “hoeveel je zelf kunt gebruiken”. Met andere woorden, zelfverbruik wordt het nieuwe zwaartepunt – en thuisopslag wordt de meest praktische manier om dat te bereiken.

Dat is de context voor Jackery’s overstap van hun bekende draagbare, schone-energieproducten naar energieopslag voor woningen , te beginnen met een systeem dat is ontworpen om aan te sluiten op de realiteit van het moderne Nederlandse leven: appartementen met balkons, rijtjeshuizen met een compacte buitenruimte en huiseigenaren die hun woning willen upgraden zonder ingrijpende verbouwingen.

Waarom opslagruimte in Nederland ineens belangrijker is dan ooit

Nederlandse consumenten hoeven geen cursus energie-economie te volgen om te snappen hoe grillig de markt is. De afgelopen jaren zijn energieprijzen sterk geschommeld en dynamische tarieven zijn uitgegroeid tot een vast onderdeel van het publieke debat.

Tegelijkertijd heeft de snelle opmars van zonne-energie ervoor gezorgd dat steeds meer huishoudens de technische realiteit van de energietransitie aan den lijve ondervinden. Overvolle elektriciteitsnetten, beperkingen tijdens piekmomenten en de toenemende noodzaak om stroom te gebruiken op het moment dat de zon schijnt, zijn geen abstracte begrippen meer maar dagelijkse praktijk.

Wanneer de netmeting in 2027 eindigt, levert het terugleveren van stroom aan het net niet langer hetzelfde rendement op. Dat maakt zonne-energie niet “slecht”. Het verandert alleen de berekening. Als een huishouden de overdag opgewekte zonne-energie kan opslaan en later kan gebruiken – bijvoorbeeld tijdens het koken ’s avonds, na schooltijd of in perioden met hoge prijzen – kan het huishouden meer waarde uit zijn eigen zonnepanelen halen.

Dit is precies het gat dat de SolarVault 3-serie wil opvullen, en daarom wordt bij de lancering in Nederland met name één model in de schijnwerpers gezet: de SolarVault 3 Pro Max AC.

SolarVault 3 Pro Max AC: de upgrade voor huizen die al zonnepanelen hebben

Veel Nederlandse huishoudens hebben al geïnvesteerd in zonnepanelen. Ze willen niet helemaal opnieuw beginnen, maar hun bestaande systeem verbeteren. De SolarVault 3 Pro Max AC is precies de juiste volgende stap, omdat deze 2500W AC-koppeling ondersteunt – upgrade uw bestaande zonnepanelen moeiteloos .

AC-koppeling is in eenvoudige bewoordingen belangrijk: het maakt het gemakkelijker om extra opslagruimte toe te voegen aan een bestaande installatie, zonder dat het huis een bouwproject wordt. In plaats van een complete herinrichting te vereisen, is AC-koppeling bedoeld om de opslag naadloos te laten aansluiten op het systeem dat u al gebruikt. Voor huiseigenaren die zich met zo min mogelijk gedoe willen voorbereiden op 2027, is deze ontwerpkeuze van doorslaggevend belang.

Qua prestaties is de SolarVault 3 Pro Max AC ook ontworpen voor huishoudens die een opslagcapaciteit willen hebben die kan meegroeien. Het biedt schaalbare opslag van 2,52 tot 15,12 kWh en flexibele systeemuitbreiding waardoor gezinnen kunnen beginnen met een configuratie die aansluit op het huidige verbruik en kunnen uitbreiden naarmate de behoeften veranderen – of dat nu een groter huishouden, een hogere elektrificatie graad of simpelweg een grotere wens om zelf energie op te wekken is.

Het systeem levert 2500W aan stroom via het net en is bedoeld om te voldoen aan de dagelijkse gebruikspatronen, in plaats van een nicheproduct te zijn dat alleen als back-up dient. Het onderliggende idee is om energieopslag een normaal onderdeel van de elektriciteitsvoorziening in huis te maken: het helpt onopvallend de belasting te dekken wanneer de zonne-energieproductie daalt en kan de noodzaak verminderen om dure stroom van het net af te nemen.

Van ‘batterij’ naar ‘brein’: AI-gestuurde energie-intelligentie

Hardware is slechts de helft van het gesprek over energiebesparing in moderne woningen. De andere helft draait om besluitvorming, vooral nu de tarieven per tijdstip kunnen verschillen. De SolarVault 3 Pro Max AC is voorzien van AI-gestuurde energie-intelligentie die is ontworpen om te werken met dynamische elektriciteitstarieven en energieplanning, zodat huishoudens hun energieverbruik kunnen afstemmen op de actuele elektriciteitsprijzen.

Een kernfunctie, de zogeheten Intelligente Modus, is ontwikkeld om de mentale belasting rond energieoptimalisatie weg te nemen. In plaats van gebruikers voortdurend prijzen, weersvoorspellingen en verbruiksgegevens te laten volgen, automatiseert het systeem de keuzes: wanneer laden en wanneer verbruiken.

Dat maakt in de praktijk het verschil tussen een oplossing die op papier indrukwekkend klinkt en een oplossing die mensen daadwerkelijk en consequent blijven gebruiken.

Dit sluit ook aan bij energiebeheer voor het hele huis, wat wijst op de bredere ambitie achter de serie: van zonne-energie en opslag niet zomaar een extraatje maken, maar een gecoördineerde energiestrategie voor het hele huishouden – vooral belangrijk nu zelfverbruik een belangrijke drijfveer wordt voor de economische haalbaarheid van zonne-energie.

Veiligheid als topvereiste, niet als bijzaak.

Thuisopslag vereist vertrouwen. Nederlandse huishoudens zijn praktische kopers; ze verwachten dat apparaten jarenlang, stil, veilig en voorspelbaar werken. SolarVault 3 Pro Max AC legt de nadruk op meerlaagse bescherming, inclusief detectie van de aansluittemperatuur en brandpreventie – een cruciaal punt voor elk batterijsysteem dat zich in de buurt van mensen, eigendommen en dagelijkse activiteiten bevindt.

Het ontwerp omvat ook geavanceerd thermisch beheer ter ondersteuning van stabiele prestaties, samen met een bredere focus op duurzaamheid en betrouwbaarheid op lange termijn. En omdat opslag steeds meer verbonden is, benadrukt Jackery cyberbeveiliging en gegevensprivacy – wat de realiteit weerspiegelt dat een energiesysteem nu ook een informatiesysteem is. Voor veel huishoudens komt het vertrouwen voort uit de wetenschap dat zowel fysieke veiligheid als digitale beveiliging serieus worden genomen.

Gebruiksgemak door het hele huishouden, direct klaar voor gebruik (plug-and-play).

Wil de energietransitie op grote schaal plaatsvinden, dan moet deze toegankelijk zijn. De SolarVault 3 Pro Max AC is ontworpen voor iedereen – vanaf dag één eenvoudig in gebruik . De nadruk op een strak ontwerp en een ongecompliceerde bediening is niet oppervlakkig; het is een erkenning dat de meeste mensen geen hobby willen. Ze willen een apparaat dat werkt.

De belofte van slimme bediening binnen handbereik ondersteunt dat doel: monitoring en beheer zouden geen technische expertise moeten vereisen. Het moet aanvoelen als een vertrouwd onderdeel van het dagelijks leven thuis – de status controleren, het proces begrijpen, indien nodig aanpassingen maken en dan verdergaan.

Bekijk het systeem in het echt: Expo Groot-Amsterdam

Voor kopers die graag zelf willen ervaren hoe het eruit ziet, hoe het aanvoelt en hoe de interface werkt, presenteert Jackery de SolarVault 3-serie op Expo Greater Amsterdam 10–12 maart | STAND J6, Expo Groot Amsterdam, Nederland. Hoogtepunt van de presentatie: 10 maart 2026.

Een praktische conclusie voor 2026 – en een duidelijke koers voor 2027.

Nu de netmeting in 2027 eindigt, breekt er een nieuw zonne-energie tijdperk aan voor Nederlandse huishoudens: een tijdperk waarin slimme timing, eigen verbruik en flexibele opslag meer worden beloond dan simpelweg het terugleveren van energie. De lancering van Jackery’s SolarVault 3 sluit perfect aan op deze transitie.

Voor zowel huiseigenaren als appartementbewoners is de boodschap duidelijk: de volgende stap na zonnepanelen is niet per se “meer panelen”. In veel gevallen gaat het erom de zonne-energie die je al opwekt efficiënter te gebruiken – en de overdag opgewekte energie om te zetten in comfort ’s avonds, voorspelbare energierekeningen en een energie-efficiënter leven.

De bredere SolarVault 3-familie: drie modellen, één concept

Hoewel de SolarVault 3 Pro Max AC het uitgelichte model voor Nederland is, bestaat de SolarVault 3-serie uit drie varianten: de SolarVault 3 Pro Max AC, de SolarVault 3 Pro Max en de SolarVault 3 Pro. Alle modellen bouwen voort op hetzelfde uitgangspunt—AI-gestuurde energie‑intelligentie, geavanceerde veiligheidsbescherming en plug‑and‑play gebruiksgemak—waarbij de keuze vooral afhangt van het energieverbruik van het huishouden en de gewenste mate van zelfverbruik.

Pre-order timing, garantie en een Early Bird-aanbieding l

Voor huishoudens die een upgrade plannen zijn beschikbaarheidsdetails belangrijk. De SolarVault 3-serie kan vanaf 25 maart in pre-order worden besteld en wordt geleverd met tien jaar garantie .

Tussen 9 en 24 maart 2026 ontvangen nieuwe gebruikers of klanten die een bestelling plaatsen via de officiële webshop van Jackery een voucher van €100 . De voucher is geldig voor bundelaankopen waarbij een SolarVault 3-hoofdeenheid wordt gecombineerd met zonnepanelen, en kan worden gecombineerd met de Early Bird-aanbieding . Meer informatie is beschikbaar op de website van Jackery .