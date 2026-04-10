Streamingtips #15 – Maul: Shadow Lord, Malcolm in the Middle en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Star Wars: Maul - Shadow Lord (Disney+)
Star Wars-schurk Maul is terug: op Disney+ heeft hij zijn eigen animatieserie en die komt van de makers van eerdere animatieseries van de bekende sci-fi-films. Het zijn populaire series en Maul wordt ook goed ontvangen. In deze serie probeert Maul zijn misdaadnetwerk weer op te zetten op een plek waar de Empire nog niet heeft huisgehouden. Hij komt echter een Jedi Padawan tegen en die wil hij maar al te graag voor zijn karretje spannen.
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Disney+)
Leuk: de comedyserie Malcolm in the Middle is terug. Het extreem dysfunctionele gezin waar Malcolm deel van uitmaakte is grotendeels terug, net als Malcolm-acteur Frankie Muniz. In de serie is iedereen wat ouder geworden en is het tijd voor het 40-jarig huwelijksjubileum van Hal en Lois en dat moet gevierd worden. Kortom: daar ontstaat weer een grote chaos die het gezin uiteindelijk ongetwijfeld dichter bij elkaar brengt.
Absentia (Videoland en Netflix)
Nieuw op Videoland is Absentia, een serie waarin een FBI-agente spoorloos is nadat ze achter de meest beruchte seriemoordenaar van Boston aanjaagt. Ze wordt doodverklaard, de moordenaar verdwijnt achter tralies, maar zes jaar later wordt de vrouw toch echt levend gevonden. Ze kan zich alleen niks meer herinneren van wat haar is overkomen. Plus, haar man is inmiddels al doorgegaan met zijn leven en heeft een nieuwe vrouw. De agente moet dus hard aan de bak om haar eigen trauma’s te verwerken, maar ook haar eigen leven terug te krijgen. Met Stana Katic en Patrick Heusinger.
Hond & Ik (Prime Video)
Voor ons gevoel is deze film echt net pas uit de bioscoop vertrokken, maar we zijn blij dat we hem op streamingdiensten kunnen kijken. Deze film vertelt het koddige verhaal van een jongeman die een hond erft en ontdekt dat het dier nogal grote invloed op zijn leven heeft. Hij ontmoet een leuke dame, maar die heeft een gezin. Zien we hem opbloeien, of heeft deze man toch te veel last van deze hond in zijn leven? Met Egbert Jan Weeber en Jelka van Houten.
Untold: Chess Mates (Netflix)
Deze documentaire vertelt het verhaal over Magnus Carlsen, de schaakberoemdheid, die door een nieuwe speler genaamd Hans Niemann werd uitgedaagd. Maar daarbij komt de nodige controverse kijken: wordt er vals gespeeld? Niemann en Carlsen nemen het nog eens tegen elkaar op en in deze docu zien we hoe dat verloopt.
Trust Me: The False Prophet (Netflix)
Netflix heeft weer een veelbesproken docu online gezet: deze true crime-docu over een dame die met haar partner binnendringt in een sekte, is zeer onthullend en schokkend. Hoe houden deze sekteleiders hun mensen onder controle en hoe ontsnap je uit deze situatie? Het is vooral bijzonder dat we in deze documentaire zo ontzettend dichtbij het vuur komen. Goed gedaan, Christine Marie en Tolga Katas.
