Nieuws Audio Luidsprekers

Sonos introduceert bluetooth-groepering

12 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Sonos Move 2 lifestyle-2

Audioproducent Sonos voert een opvallende wijziging door in de functionaliteit van zijn draagbare luidsprekers. Voor het eerst wordt het mogelijk om meerdere luidsprekers direct via bluetooth met elkaar te verbinden. Voorheen was het groeperen van verschillende Sonos-units uitsluitend mogelijk via een stabiel wifi-netwerk.

Sonos

Flexibel luisteren zonder wifi

Dankzij de nieuwe update kunnen gebruikers een smartphone via bluetooth verbinden met de nieuwe Sonos Play. Vervolgens kunnen tot drie extra luidsprekers (modellen Play of Move 2) aan deze groep worden toegevoegd door de afspeelknop op de apparaten langer ingedrukt te houden.

Tegelijkertijd maakt Sonos de eigen tuning-technologie, TruePlay, voor het eerst beschikbaar via bluetooth. Deze techniek analyseert de akoestiek van de omgeving en past de geluidsweergave daar automatisch op aan, ongeacht of er een actieve internetverbinding aanwezig is.

Reacties (0)

Lees meer

LG 2026 tv line-up 1 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 03 februari 2026

De 8K-revolutie blijft uit: LG trekt de stekker eruit

03 februari 2026
beste-games-9-1 Entertainment
Tips en advies Entertainment Gaming 23 december 2025

Beste games van dit moment – deel 38 (winter 2025)

23 december 2025
Filmscanner_reflecta2 Create
Digital Movie Reviews Create 08 oktober 2025

Review: Reflecta X66 en Plustek OpticFilm 8100 – Scan negatieven en dia’s naar digitale video en foto

08 oktober 2025
Avatar-3D Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 07 november 2025

Streamingtips #45 – Black Bag, Frankenstein en meer

07 november 2025
arendal Audio
Achtergrond Verslag Audio Luidsprekers 28 februari 2026

Verslag: Op bezoek bij Arendal – Luidsprekers ontworpen met Noorse liefde

28 februari 2026
xiaomi-17-2 Mobile
Tips en advies Mobile 26 december 2025

De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2025 (mobile)

26 december 2025
whatsapp-unsplash Mobile
Nieuws Mobile Apps 24 september 2025

WhatsApp neemt vervelende taak uit handen met nieuwe functie

24 september 2025
Samsung 2026 tv Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 09 februari 2026

Deze televisies brengt Samsung in 2026 naar Nederland en België

09 februari 2026