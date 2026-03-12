Sonos introduceert bluetooth-groepering

Flexibel luisteren zonder wifi

Dankzij de nieuwe update kunnen gebruikers een smartphone via bluetooth verbinden met de nieuwe Sonos Play. Vervolgens kunnen tot drie extra luidsprekers (modellen Play of Move 2) aan deze groep worden toegevoegd door de afspeelknop op de apparaten langer ingedrukt te houden.

Tegelijkertijd maakt Sonos de eigen tuning-technologie, TruePlay, voor het eerst beschikbaar via bluetooth. Deze techniek analyseert de akoestiek van de omgeving en past de geluidsweergave daar automatisch op aan, ongeacht of er een actieve internetverbinding aanwezig is.