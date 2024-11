Verslag iEar’ Show 2024

Bij een gratis event met vrije inloop is het altijd moeilijk inschatten hoeveel bezoekers er juist langskwamen. Vorig jaar was het doorheen het showweekend heel druk, en werd door de organisatie geschat dat er 6.500 tot 7.000 liefhebbers van muziek en film op bezoek kwamen in het stadion. Als we dit schrijven is een definitieve telling nog niet beschikbaar, maar subjectief leek de opkomst van de 2024-editie heel vergelijkbaar met die van 2023. Een topper dus, en daarmee is de iEar’ Show in het Willem II-stadion hoogstwaarschijnlijk de meest bezochte audioshow van de hele Benelux. Qua grote events is het bovendien de afsluiter, daarna kun je perfect terugblikken op alle grote trends.

De sleutel tot dat succes is het uitgekiende concept dat perfect aansluit bij het aanbod van de twee iEar’ winkels in Tilburg en Amsterdam. Diversiteit qua producten en ervaringen staat centraal. En dat is slim. Hoewel er in de dertig kamers een breed aanbod van merken en producten te vinden was, bleef het wel een overwogen keuze om te zorgen dat er voor ieder wat wils was. Ontdekken welke accessoire je muzieksysteem beter doet klinken, jagen op nieuwe speakers, dromen over een draaitafel, nadenken over een betere beeldoplossing of eens proeven van een high-end audiosysteem bestemd voor de happy few? Dat kon allemaal op deze beurs. Een reeks scherpe beursaanbiedingen en een aangename omkadering maakte een bezoek voor heel wat mensen echt de moeite waard. Maar wat ontdekten ze allemaal op deze 2024-editie, de negende keer dat de iEar’ Show doorging?