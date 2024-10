EZVIZ onthult 4K-camera’s die werken op zonne-energie

EZVIZ lanceert gelijk drie nieuwe hoofdmodellen. Het gaat om de EB5 4K- en CB4 4K-solocamera’s die beide beschikken over een geïntegreerd zonnepaneel. Daarnaast is er de BC1c 4K, een verbeterde versie van de bestverkochte EZVIZ eLife waar een afzonderlijk zonnepaneel voor verkrijgbaar is.

De drie EZVIZ 4k-camera’s beschikken over een 4K-resolutie en, redelijk uniek bij beveiligingscamera’s voor consumenten, kunnen ook 24/7 opnemen middels EZVIZ AOV (always-on video). Gebruikers kunnen extra grote lokale geheugenkaarten tot 512 GB gebruiken en volgens het merk vertrouwen op de H.265-technologie om 4K-videobestanden efficiënt te comprimeren en soepel te streamen. De camera’s ondersteunen ook Wi-Fi 6 om de stabiliteit van het internet over muren te verbeteren met 4K-streaming met lage latentie.

De 4K-zonnecamera’s van EZVIZ blinken volgens de fabrikant uit op het gebied van beeldkwaliteit en detectie van potentiële bedreigingen. De camera’s geven beeld weer in een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels. Bij weinig licht helpen geïntegreerde schijnwerpers bij het weergeven van kleurrijke beelden om informatie levendig te herstellen. Ingebouwde AI-chip helpen bij het detecteren van calamiteiten. De zonnepanelen zorgen ervoor dat je in principe nooit hoeft op te laden. Twee uur zon op een dag is al genoeg om non-stop de camera te draaien, waarbij de grote batterijen het gebrek aan zonlicht in de winter kunnen compenseren, zodat je het hele jaar door niet hoeft op te laden.

Prijs en beschikbaarheid

De EZVIZ 4K-camera ’s zijn nu te koop vanaf 129 euro.

