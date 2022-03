Apple heeft de mogelijkheid om films te huren en te kopen uitgeschakeld voor de Apple TV-app op Android TV en Google TV. Heb je al films gekocht, dan kan je deze nog wel afspelen.

De Apple TV-app verscheen in 2021 voor Android TV en voor Google TV. De app kende geen beperkingen, maar daar komt nu dus verandering in. De afgelopen dagen is er een nieuwe versie van de app verschenen en deze heeft de mogelijkheid eruit gehaald om films te huren en/of te kopen. Volgens website FlatPanelsHD is de knop voor huren en kopen vervangen door een ‘How to Watch’-knop met de tekst: Je kunt films kopen of huren in de Apple TV-app op iPhone, iPad en andere streaming-apparaten.

Ook geen films meer huren en kopen op Nvidia Shield

Niet alleen voor Android TV en Google TV, ook voor Chromecasts met Google TV en voor de Nvidia Shield lijkt de mogelijkheid om films te kopen en te huren nu te ontbreken. Wil je films blijven huren en kopen? Dan is het zaak om de update niet te installeren. Voorlopig kan het namelijk nog wel in de vorige versie van de Apple TV-app. Overigens kan je uiteraard nog wel steeds naar de streamingdienst Apple TV+ kijken. Op dat gebied is er verder niks gewijzigd. Waarom Apple dit gedaan heeft is onduidelijk, mogelijk heeft het te maken met commissies die Google ontvangt over aankopen.