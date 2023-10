Streamingtips #41 – Lost Cos, Loki en The Fall of the House of Usher

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (Amazon Prime Video)

We blijven nog even in een fantasiewereld, want de docu Mr. Dressup vertelt het verhaal van Ernie Coombs, een kinderentertainer die enorm schattige televisieseries maakte. We hebben ze in Nederland nooit gezien, maar het is toch heel leuk om deze optekening te zien. Hoe ontstaat zo’n geliefde kindershow en op hoeveel generaties heeft het invloed? In het geval van Mr. Dressup: op veel generaties. Erg leuk om eens in deze voor ons vrij onbekende wereld een kijkje te kunnen nemen.