Streamingtips #36 – The Little Mermaid, I am Groot en Top Boy

I Am Groot (Disney+)

Groot kennen we van de Guardians of the Galaxy, waarin we hem al in veel verschillende gedaantes hebben gezien. Disney+ is toe aan het tweede seizoen van het schattige I Am Groot, waarin de boomfiguur maar een klein manneke is. Of het nou echt voor kinderen is of voor volwassenen, daar zijn we nog steeds niet helemaal uit, maar vermakelijk is het zeker. Baby Groot gaat op verkenningstocht in het universum en ontdekt allerlei nieuw leven in de galaxy. En wij als kijkers dus met hem.