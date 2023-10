Streamingtips #42 – Crypto Boy, Bodies en Rick and Morty

The Martian (Disney+)

Hoewel er andere interessante dingen op Disney+ zijn verschenen deze week, zoals de korte film Chuchotage en de docu Once Upon A Studio, moeten we toch even een klassieker uitlichten: The Martian. Het is een film die draait om iets heel engs, maar toch is het een vrij humoristische film: een astronaut blijft achter op Mars en het is heel moeilijk om contact met hem te hebben vanaf aarde, naast dat het nog maar de vraag is of hij het wel kan overleven daar, moederziel alleen. Met een geweldige rol van Matt Damon.