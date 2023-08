Streamingtips #34 – Ahsoka, Dexter en Missing

The Flash (HBO Max)

Er zijn comics van, series, maar nu ook een film. Hoewel hij enigszins is geflopt, is het toch een fijne actiefilm om naar te kijken, al is het maar om te zien hoe The Flash de problemen in de VS aanpakt. Barry Allen, The Flash, komt in deze film helemaal alleen te staan wanneer hij per ongeluk de toekomst heeft veranderd. Kan hij het tij nog keren?