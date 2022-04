7 handige Spotify-tips die de muziekstreamingdienst nog beter maken

7. Laat IFTTT voor je werken

Binnen de app If This Then That zijn er ook verschillende Spotify-lifehacks te vinden, waaronder de mogelijkheid om automatisch een archief aan te leggen van je Spotify Discover Weekly-playlists. Elke week komt Spotify op basis van de nieuwe releases met een persoonlijk lijstje vol nieuwe muziek en via IFTTT kunnen de 30 Discover Weekly-nummers automatisch aan de Discover Weekly Archive-playlist worden toegevoegd, zodat je niks mist als je even een week vergeet je Discover Weekly te raadplegen. Je hoeft hiervoor alleen in IFTTT te zoeken naar Spotify Discover Weekly en de connectie te maken met Spotify.

Meer informatie

Hoewel er veel mogelijk is met Spotify, kan het altijd beter. Zo missen we nog de optie om volledige muziekvideo’s af te spelen zoals in Apple Music, in plaats van de snippets die je nu kunt zien wanneer een nummer afspeelt. Ook zou het leuk zijn om Spotify niet alleen qua muziek te personaliseren, maar ook in uiterlijk van de app. Nu heeft iedereen dezelfde zwart-groene Spotify, want zelfs daarin is geen verschil te maken. Aan de andere kant zijn we erg tevreden over Spotify. De muziek-app heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het stoppen van het illegaal downloaden van muziek en mede dankzij de optie om gratis te luisteren worden miljoenen artiesten bereikbaar voor een veel groter publiek dan ooit tevoren. En daar kun je mede dankzij de bovenstaande tips nu nog beter van genieten. Nu alleen nog even de hifi-kwaliteit gaan regelen.

