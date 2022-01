Spotify wereldwijd populairste muziekstreamingdienst, daarna Apple Music

Het onderzoek van MIDiA Research laat zien dat er wereldwijd 523,9 miljoen abonnementen zijn afgesloten op een muziekstreamingdienst. De meting is gedaan in het tweede kwartaal van 2021. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 blijkt het aantal abonnees gestegen met 109,5 miljoen, oftewel 26,4 procent. En deze groei bleek weer een stukje sterker dan een jaar eerder. Muziekstreamingdiensten nemen nog altijd flink in populariteit toe.

Wat is nu de populairste muziekstreamingdienst? Het zal je wellicht niet verbazen, maar op nummer 1 vinden we Spotify. Met een ruime voorsprong zelfs. In totaal hebben 31 procent van de 523,9 miljoen abonnees een abonnement op Spotify. Toch neemt dit langzaam af, want het was 33 procent in 2020 en 34 procent in 2019. Dat wil echter niet zeggen dat het aantal abonnees afneemt, want die wordt alleen maar groter. Andere muziekstreamingdiensten groeien net even wat meer.

Spotify en Apple Music de grootste muziekstreamingdiensten

De voorsprong van Spotify is behoorlijk groot ten opzichte van de concurrentie, want op plek 2 vinden we Apple Music met een marktaandeel van 15 procent. Op de derde plek vinden we Amazon Music met een marktaandeel van 13 procent, net als Tencent Music met eveneens een marktaandeel van 13 procent. YouTube Music vinden we terug op plekje 5 met een marktaandeel van 8 procent. Dit lijkt wellicht weinig, maar YouTube Music heeft een zeer sterke groei laten zien en is dus op de goede weg om verder te stijgen.

De vreemde eend in de bijt is natuurlijk Tencent Music. Hier volledig onbekend en alleen in China beschikbaar en daarnaast nog niet zo lang actief. En toch al de derde plek veroverd. Opvallend is overigens Deezer met een marktaandeel van 2 procent. Die hadden we iets hoger ingeschat. Mis je nog bepaalde muziekstreamingdiensten? Dat kan. MIDiA Research heeft die ondergebracht in ‘Other’, die gezamenlijk een marktaandeel hebben van 10 procent.

Een samenvatting van het onderzoek lees je op de website van midiaresearch.com.