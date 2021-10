10 geweldige familiefilms voor een druilerige herfstdag

7. School of Rock (Pathé Thuis, tegen betaling)

Jack Black is zo’n acteur die soms veel te overdreven is, maar in School of Rock is hij dat op zo’n charmante manier, dat we deze film niet kunnen missen als topfamiliefilm. Dit verhaal over een muziekleraar die zijn klas in het geniep klaarstoomt voor Battle of the Bands is zo origineel en tegelijkertijd zo aandoenlijk, dat iedereen die deze film nog niet heeft gezien hem zeker een kans moet geven. En iedereen die hem wel al heeft gezien, die moet hem gewoon nog een keer kijken. Zo goed is hij.