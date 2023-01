Review- Fujifilm XF 150-600 mm F5.6-8 R LM OIS WR

Optisch en mechanisch ontwerp

Wat het hoogwaardige glaswerk betreft zitten er in deze 150-600mm zoom 24 elementen in 17 groepen. Er zijn drie extra-low dispersion (ED) optische elementen en vier Super ED elementen aan boord. Bij de eerste fotografische en ook 4K opnamen valt meteen op dat Fujifilm tot de top van de objectievenbouwers in deze prijsklasse behoort. Al snel scherp van rand tot centrum, ook bij de langere brandpunten.

De kleurweergave en contrast ogen heel natuurlijk. Er is nauwelijks chromatische aberratie en de eigen Fuji-coating voorkomt onaangename reflecties. Ook is er geen storende focus breathing waarneembaar. De minimale instelafstand is 2.4 meter. En de vervorming valt niet op.

Voor de beoogde doelgroep zal 229-914 mm doorgaans meer dan voldoende zijn. Voor wie nog meer telezoom wil zijn er twee dedicated optische converters: de Fujifilm XF1.4X TC WR gaat tot op 1350 mm F11. En de XF2X TC WR teleconverter gaat tot 1828 mm op F16.

Het ontwerp van de weersbestendige lenstubus uit polycarbonaat is heel stijlvol in licht zilvergrijs en zwart. Er zijn ogen voor een draagriem en een meegeleverde statiefgondelbevestiging. De scherpstelling en zoomfunctie verlopen intern. Geen draaiend of langer wordend objectief en tevens een afdoende bescherming tegen van buitenaf inwerkende krachten. Het objectief ligt relatief goed in de hand. Zeker gemonteerd op een wat grotere body zoals de Fujifilm X-H2(S). De optische beeldstabilisatie bereikt een hoog niveau. Zeker in combinatie met de X-H2S en andere 5-assige IBIS-systemen tot wel 7 diafragmastops.

De ruim bemeten zonnekap vergrendel je via een knopje voor de bajonetsluiting. Er zit een duim/vingergat aan de zijkant voor het bedienen van draaibare optische filters.