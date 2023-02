Review: Tamron 17-70mm f 2.8 Di III-A VC RXD Zoomobjectief

Als je wilt concurreren met de hoge kwaliteit van de Fujifilm XF-objectieven dan moet je van goede huize komen Tamron doet dat met de XF-uitvoering van de 17-70 mm f 2.8 Di III-A VC RXD op de continue lichtsterkte van F 2.8, relatief hoge optische en mechanische kwaliteit, compacte lichtgewicht vormgeving en een aantrekkelijke prijs. Het ontwerp is ergonomisch minimaal. Geen gedoe met allerlei schakelaars en druknoppen, een comfortabele scherpstelring, licht in gewicht (composiet lenstubus met metalen lensvatting), robuust en goed uitgebalanceerd. Een prima reisgenoot voor de licht en compact reizende foto- of videograaf. De typering spreekt van Rapid eXtra-silent Stepping Drive (Hence RXD) en VC (Vibration Compensation). Beiden worden in de praktijk overtuigend waargemaakt.

Uitvoering en specificaties

Je kunt de Tamron zoomlens zo op je camerabody zetten en je verder nergens meer druk over maken. De prima AF, betrouwbare interne beeldstabilisatie en elektronische koppeling met de automatiek van de XF-vatting doen vrijwel al het opnamewerk. Wil je handmatig instellen dan verloopt een belangrijk deel van de functies via de camerabody. Er is bijvoorbeeld geen aparte diafragmaring, even wennen voor de verstokte Fuji-gebruikers. Je kunt desgewenst wel functieknoppen toewijzen op de Fujifilm camera.

Ook de AF-keuze single, continu en handmatige scherpstellen doe je op de camera zelf. De beeldhoek varieert van 79 tot 23 graden en het diafragma van f2.8 tot 16. De minimale scherpstelafstand bedraagt 19 cm (uiterste zoomstand 39 cm) bij een vergrotingsmaatstaf van 0,21 keer. Er gaan 67 mm filters in de schroefvatting voorop het objectief.

Zoals gezegd is dit een relatief compact en licht zoomobjectief: 74.6 x 119.3 mm en 530 gram. Dat maakt de camera niet veel groter en zwaarder, is goed uitgebalanceerd en ligt lekker in de hand. Een goed functionerende zonnekap wordt meegeleverd.

Bij de VC herkent de AI processor het type beweging, de richting en sterkte van de beweging en of de camera plus objectief op een statief staat. Voor iedere opnamesituatie wordt vervolgens de meest optimale vorm en sterkte van beeldstabilisatie gebruikt.

Praktijk

De accuratesse en snelheid van de AF zijn doorgaans goed tot zeer goed. Dit is wel afhankelijk van het gebruikte type camerabody van Fuji. Hetzelfde geldt ook bij de andere uitvoeringen zoals bijvoorbeeld voor de Sony-vatting. De scherpte is inderdaad top voor deze prijsklasse, Duurdere Fujifilm objectieven doen het hoogstens net een stukje beter.

Op de helderheid, het contrast, natuurlijke kleurweergave (er is een ietsje neiging naar groen), chromatische aberratie en reflecties valt vrijwel niets aan te merken. De negen diafragmabladen creëren een soms wat drukke maar verder fraaie Bokeh. Ghosting en flaring zijn goed onder controle. Op f11 een fraaie stervormige weergave van de zon.

Wij zien wel wat vignettering, neemt af na f 5.6. Voor de fotograaf makkelijk weg te werken met correctie voor het lensprofiel in Photoshop en andere bewerkingspakketten. Hetzelfde geldt voor de zichtbare vervorming in de groothoekstand. Praktisch gezien heb je nu de brandpunten 17 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm en 70 mm in één objectief. De maximale opening blijft f2.8 over het gehele zoombereik. Die volle opening geeft fraaie dromerige portretten en filmische look. De inzet is heel geschikt voor straatopnamen, portret, architectuur, landschap, reizen en stilleven. Bij video is er geen storende focus breathing waarneembaar. De door slimme AI gestuurde VC beedstabilisatie geeft een heel rustig beeld. Ook bij de wat grovere camerabewegingen.

Tot slot

De Tamron 17-70mm f 2.8 Di III-A VC RXD is een hoogwaardig 25,5-105 mm objectief dat gelijkwaardige Fujifilm objectieven op prijs en uitvoering zeker kan beconcurreren. De prijs is aantrekkelijk en na registratie heb je ook nog eens vijf jaar garantie. Aanbevolen voor de compact reizende foto- en videograaf.

Prijs

Tamron 17-70mm f 2.8 Di III-A VC RXD: € 949,-

www.tamron.nl