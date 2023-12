Deze wintersport-apps mag je niet missen

Goed, we hebben al wat winterweer achter de rug natuurlijk. Te vroeg en volgens winterliefhebbers te kort. Geen elfstedenmateriaal in ieder geval. Maar wie weet komt er nog wat onze kant op. En natuurlijk kan je altijd nog op wintersport gaan naar wat sneeuwzekerder gebieden. En als je vooral van schaatsen in eigen land houdt, dan is het gewoon afwachten. Maar voor alle vormen van wintersport is wel een helpende app te vinden.

Winterweer en meer

We beginnen met wat weer-apps. Want ja, dat weer en vooral de voorspelling daarvan is een belangrijk onderdeel van de planning voor je winteractiviteiten. Een must-have is WeatherPro (of WeatherProHD – als je een iPad gebruikt voor een schermvullende ervaring. Androidgebruikers kunnen hier terecht. Je kunt deze weersvoorspeller gratis gebruiken, maar voor een jaar(!)bedrag van slechts €9,99 ontsluit je het volledige potentieel van de app. Ten eerste betekent het dat je een fors verdere blik in de toekomst krijgt, altijd fijn. WeatherPro werkt wereldwijd, dus ook op een Alp bij jou in de buurt. En daarmee is dit dan meteen ook een prima winter(sport)app.

Erg mooi is ook Ventusky (iOS, Android). De aanpak van deze weervoorspeller is een andere: je krijgt weersvoorspellingen in kaartvorm te zien. Inclusief bewegende windanimaties, buien en meer. Wil je liever toch een meer ‘traditionele’ weersvoorspelling dan zit die ook in de app verstopt. Radarbeelden voor buien in de buurt zijn er ook zodat je nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan. Ook hier geldt dat je over de hele wereld weer kunt zien en voorspellen. Aardig detail in de kaarten zijn de camera-symbooltjes. Klik erop en je opent een venster met een livestream van het gebied. En dát is dan weer ideaal voor bijvoorbeeld even snel checken of er sneeuw te vinden is in je beoogde skigebied.

Sneeuwhoogte

Direct gerelateerd aan weer én wintersport is natuurlijk de sneeuwhoogte. Daarvoor komt de app Sneeuwhoogte.nl (iOS, Android) prima van pas. Je kunt hier heel snel je beoogde skiplek zoeken en de huidige sneeuwhoogte op zowel bergen als in het dal zien. Inclusief een sneeuwvoorspelling voor een aantal dagen. Kaarten zijn eveneens voorhanden. Wel is het een vrij commercieel opgezette app, waarin je bijvoorbeeld rechtsreeks wintersportarrangementen via TUI kunt boeken. Maar ach, als je dan tóch al van plan was om te gaan kun je dat ook als een extra service beschouwen. Het is onder de streep de sneeuwhoogte waar de app om draait.

Veilig digitaal wintersporten

Even een niet onbelangrijk intermezzo. Want wat als je een houten klaas op de lange latten (vroeger ook van hout trouwens) bent? En je toch eens een beetje wintersportgevoel wilt krijgen? Of wanneer er geen sneeuw is of geld voor de sneeuw? Dan ga je toch lekker achter je iPad zitten! Installeer daar bijvoorbeeld de app Grand Mountain Adventure (iOS, Android) op en ga helemaal los zonder koudklamme zweetsokken en andere ellende. Wil je helemaal gek doen, dan kun je je ook eens aan een (digitale en dus veilige) schanssprong wagen met Ski Jumping Pro (alleen iPadOS). Beide genoemde games zijn overigens fors uit de kluiten gewassen qua bestandsgrootte, dus zorg dat je genoeg vrije opslagruimte op je tablet hebt!

Schaatsen op natuurijs

Je hoeft geen app te installeren voor wintersportinformatie. Ben je schaatsliefhebber en wil je weten waar je op natuurijs kunt schaatsen als het eens een paar dagen stevig heeft gevroren? Check dan deze website. Ten eerste vind je daar schaatsnieuws betreffende schaatsmogelijkheden op natuurijs, maar ook de aanpalende evenementen als wedstrijden en marathons worden er aangekondigd. Wil je een en ander meer visueel bekijken, klik dan in de menubalk bovenaan op LOCATIES, waarna een kaart van Nederland verschijnt. Via de filterknoppen kun je aangeven wat je wel en niet wilt zien op de kaart. Zie je een wit bolletje met een getal, dan moet je inzoomen op de kaart, want in het gebied van dat bolletje zijn dan meerdere plekken te vinden die voldoen aan de gekozen filters. Overigens zijn deze pagina’s een subonderdeel van Schaatsen.nl, waar je ook al het schaatsnieuws wat (top)sport betreft terugvindt. Een prima beginpagina dus voor de wintermaanden.