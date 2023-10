Netatmo kondigt Slim Deurslot en Sleutels aan

Het Slim Deurslot voldoet aan de strengste eisen die het hoogste niveau van mechanische en elektronische beveiliging garanderen, volgens de EN15684-norm. Daarnaast is het Slim Deurslot compatibel met alle deuren die een Europese cilinder hebben en een dikte van maximum 10 cm. Het slot is compatibel met zowel single-point als multi-point sloten. Ook deuren met handgrepen zijn geschikt. Gebruikers kunnen hier de compatibiliteit van hun deur checken en of ze een verlengstuk voor de installatie van het Slim Deurslot nodig hebben. De installatie is volgens Netatmo eenvoudig en snel; je vervangt vervangt alleen de huidige eurocilinder van het deurslot aan de hand van de meegeleverde gebruikershandleiding.

De cilinder is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, verstevigd met een anti-boorplaat en 3 veiligheidspinnen voor optimale beveiliging. Het Netatmo Slim Deurslot en Sleutels zijn met SKG*** (3 sterren) van het SKG-IKOB keurmerk gecertificeerd. Hiermee bezit het ook het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het Slim Deurslot is niet verbonden met een WiFi signaal om cyberinbraakpogingen te voorkomen. Het slot communiceert alleen via versleutelde Bluetooth-communicatie met de smartphone van de gebruiker en Sleutels. In elk slot is het unieke Secure Element geïntegreerd. Dit is een beschermd onderdeel waarmee de gebruiker het ontgrendelen, vergrendelen en toevoegen van een nieuwe Sleutel kan valideren. De gebruiker moet zich binnen het bereik van het Slim Deurslot bevinden om de Sleutels te beheren.

Het Netatmo Slim Deurslot kan worden vergrendeld en ontgrendeld door simpelweg de Sleutel in te voeren zoals elke standaardsleutel. Gezinsleden hoeven hun gewoonten niet te veranderen en zelfs kinderen en ouderen zonder smartphone kunnen zo gemakkelijk de deur openen. De Sleutels zijn gebaseerd op gecertificeerde NFC-technologie en communiceren op een volledig gecodeerde manier met het Deurslot. De sleutels zijn niet-dupliceerbaar en hebben een uniek ontwerp. Bij verlies of diefstal van de sleutels kan de toegang onmiddellijk worden gedeactiveerd in de Home + Security app. De gebruiker kan tot 80 sleutels aan het deurslot toevoegen en bij aankoop van het Netatmo Slim Deurslot worden drie Sleutels meegeleverd.

Advertentie

In plaats van met de sleutels kan de gebruiker ook kiezen om het Slim Deurslot met de smartphone te vergrendelen of ontgrendelen. Dit kan via de Home + Security app. Tijdens vakanties is het niet meer nodig om sleutels uit te lenen of op een afgesproken plek te verstoppen. De gebruiker kan een uitnodiging sturen vanuit de Home + Security app om tijdelijk toegang tot zijn huis te geven. Bezoekers krijgen toegang tot de woning met hun eigen smartphone door een speciale app te downloaden: Home + Guest. Ze hoeven geen account aan te maken of een wachtwoord in te stellen.

Het Slim Deurslot werkt op 4, inbegrepen, AAA-batterijen met een autonomie van meer dan een jaar. De gebruiker ontvangt een notificatie via een smartphone een maand voordat de batterijen dreigen leeg te raken. Ook geeft het Slim Deurslot een piepje bij ontgrendeling wanneer de batterijen toe zijn aan vervanging. Als het Slim Deurslot volledig leeg is, kan het apparaat via een back-up micro-USB-aansluiting aan de buitenkant van de deur tijdelijk aan stroom worden verbonden, zodat de deur kan worden geopend en de batterijen kunnen worden vervangen. De micro-USB-aansluiting is enkel verbonden aan de stroomtoevoer en kan hierdoor niet gebruikt worden als toegang voor hackers.

Het Netatmo Slim Deurslot is compatibel met Apple HomeKit, waardoor het mogelijk is om slimme interacties te creëren met andere compatibele producten. De gebruiker kan bijvoorbeeld een scenario ontwikkelen waardoor het licht in de hal automatisch aanspringt als hij het Netatmo Slim