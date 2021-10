Video: Op bezoek bij TCL voor de tv line-up van 2021 en 2022

TCL tv line-up 2021 / 2022

In de video hieronder vertellen we je alles over de low-end en mid-end series van TCL. De Chinese fabrikant komt met de P72-serie, de C72-serie, de C72+-serie en de C82-serie. Deze modellen zijn in april van dit jaar gelanceerd en nu in heel Europa verkrijgbaar. Alle nieuwe tv’s in deze series beschikken over de 4K-resolutie en komen met Android TV-software. De hogere modellen zijn voorzien van een 100Hz scherm plus de QLED-techniek. Meer informatie over deze modellen lees je terug in ons artikel over de TCL C-serie.