TCL introduceert 2021 line-up televisies met X92 en X92 Pro Series

TCL X Series Tv’s

De nieuwste toevoegingen van TCL aan de TCL X-serie tv’s zijn de TCL Mini LED 8K TV in de X92 Pro Series, met OD Zero Mini LED-technologie, en de TCL Mini LED 8K TV in de X92 Series. In de X Series brengt TCL de miniled-technologie samen met de QLED- en 8K-technologie. De twee tv’s worden versterkt door een geluidssysteem, met hardware van Onkyo en geluidstechnologie van Dolby Atmos. De X92-serie zal naar verwachting eind september in Nederland beschikbaar zijn en de X92 Pro-serie vanaf Q4 2021. De X92 Pro-serie zal beschikbaar zijn in 85-inch en de X92-serie in 65 en 75-inch.

De X Series Mini LED-technologie biedt meer contrastregulerende zones voor meer detail, helderheid en een bredere High Dynamic Range. De OD Zero Mini LED van de X92 Pro Series is 700 keer kleiner dan conventionele LED’s, wat ultradun profiel mogelijk maakt. Daarnaast biedt de serie een 8K-resolutie en 8K-upscaling. Met TCL QLED verbeteren de X Series het kleurvolume tot 100% en bieden meer dan een miljard kleuren.

De X92 Pro-serie is uitgerust met 5.1.2-kanaals audio met 25 luidsprekers en 160 watt audio-output, terwijl de X92-serie 2.1-kanaals en 60 watt output heeft. Zowel de X92 Pro als de X92 Series zijn uitgerust met hardware van Onkyo en ondersteuning voor Dolby Atmos. De X92 Pro Series heeft ook een reflecterend akoestisch ontwerp, waardoor het geluid van de zijluidsprekers rechtstreeks naar het publiek wordt weerkaatst.

De X-serie bevat TCL’s Game Master Pro voor de volgende generatie gamers. Het Game Master Pro-pakket is voorzien van HDMI 2.1, Wifi 6 en een lage inputlag. De combinatie van Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) en eARC levert de best mogelijke beelden en audio voor gaming, tv-programma’s en films. Met 120 Hz, een dynamische compensatie voor een hoge verversingssnelheid, vermindert de X-serie kleurafwijkingen, onscherpte en haperingen.

Zowel de X92 Pro- als de X92-serie worden geleverd met Google TV, het platform dat in plaats van Android TV op de markt gezet is. Zowel de X92 Pro- als de X92-serie hebben Google Duo voorgeïnstalleerd, waardoor het voeren van directe videogesprekken met familie en vrienden eenvoudiger wordt. Ze zijn ook voorgeprogrammeerd met een reeks gebareninstructies, zodat gebruikers kunnen communiceren met de tv door hun handen te bewegen in plaats van de afstandsbediening of spraakopdrachten te gebruiken.

TCL C Series Tv’s

Een stapje lager vinden we de TCL C-serie. Deze serie tv’s bestaat uit de C82-serie, C72-serie en C72+-serie. De modellen zijn in april van dit jaar gelanceerd en nu in heel Europa verkrijgbaar. Meer informatie over deze modellen lees je terug in ons artikel over de TCL C-serie.

TCL TS8132 Soundbar

De TS8132 Dolby Atmos-soundbar van TCL moet zorgen voor een passende audio-ervaring. De soundbar maakt gebruik van een 3.1.2-kanaals configuratie met een maximaal audiovermogen van 350W. De soundbar is voorzien verbeterde dialoog en spraakverstaanbaarheid, dankzij een speciaal middenkanaal. Extra effecten worden geleverd via twee verticale kanalen en een krachtige draadloze subwoofer. De soundbar heeft een ingebouwde Chromecast en werkt samen met populaire spraakassistenten, waaronder Google Assistant, Apple’s Siri en Amazon Alexa.