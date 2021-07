Review: TCL 55C728 (C728-serie) lcd led tv

TCL 55C728 - Beeldkwaliteit

De 55C728 gebruikt een direct led achtergrondverlichting met quantum dots en een VA-paneel. Het scherm heeft een uitstekend contrast van 3.840:1. De achtergrondverlichting gebruikt global dimming, en dus is het effect op ANSI-contrast verwaarloosbaar. Echter ook in onze andere contrast-testen leek het weinig effect te hebben. Dat is geen probleem, het contrast is sowieso erg goed. Het dimming algoritme levert puike prestaties zonder hinderlijke schommelingen in helderheid. Ook ondertitels veroorzaken geen lastige nevenefffecten.

Het beeld verbergt helaas wat zwartdetail, al is het er wel. Wie perfect centraal voor de tv zit, ziet een vrij goede zwartwaarde, maar verliest veel schaduwnuance. Dat is jammer voor donkere scènes die het daardoor toch wat moeilijk hebben.

De uniformiteit in donkere beelden is goed, maar in heldere beelden zagen we een donker kader. De foto toont dat vooral zichtbaar aan de randen, maar het was in mindere maten ook boven en onder zichtbaar. Omdat die donkere kader niet tot aan de beeldrand gaat valt hij soms echt op. Dit kan mogelijk verschillen van toestel tot toestel. Er was ook een licht ‘dirty screen’ effect.

De ‘Film’ beeldmode is vrij goed gekalibreerd, al is er nog wel ruimte voor verbetering. De grijsschaal toont in de helderste tinten wat rood overschot en wat tekort aan blauw, die tinten neigen dus licht naar oranje. De kleurweergave is erg goed. Het eindresultaat voor SDR is, voor deze prijscategorie, prima. Het uitstekende contrast en mooie kleuren zijn een goede combinatie. Enkel in erg donkere beelden laat de TCL wat punten vallen. De 55C728 zal later dit jaar ‘Calman Ready’ zijn, zodat hij automatisch gekalibreerd kan worden.