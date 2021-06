Review: TCL 65C825 lcd led tv – rijk uitgerust en veelbelovend

TCL 65C825 - Beeldverwerking

TCL’s beeldverwerking heeft de voorbije jaren mooie stappen gemaakt. We zien verbetering in de deinterlacing, die nu vlot de meeste film- en videoframerates herkent en ze correct verwerkt. Zo blijven gekartelde lijnranden tot een absoluut minimum beperkt. De ruisonderdrukking mag je in de laagste stand laten staan voor een prima resultaat. Enkel met compressieruis, zichtbaar als blokvorming heeft de processor het nog moeilijk, die krijgt hij niet goed weggewerkt. Voor upscaling gebruikt ook TCL machinelearning en neural net technieken, met uitstekend resultaat. Zet de scherpte-instelling rond 5 om het beeld een klein beetje te accentueren. Hij verwijdert goed kleurbanden in zachte gradiënten, iets wat vorig jaar nog wat moeilijk lag. Zelfs in onze donkere Game Of Thrones testscène was het resultaat prima, al mag je de ‘superieure gradatie’ instelling enkel in de laagste stand gebruiken. In de hoge stand wordt het beeld veel te wazig.

Het 100Hz-paneel levert vrij veel detail in snel bewegende scènes, maar kan het fijnste detail niet terugbrengen. Laat ‘Vermindering van het vervagen’ op 10 staan, voor maximaal detail. ‘LED –beweging wissen’ maakt gebruik van backlight scanning om nog wat extra detail zichtbaar te maken. Het kost wat helderheid, en veroorzaakt geen hinderlijke flikkering, maar creëert wel een dubbele contour die je misschien storender vindt. Het motion interpolation algoritme herkent vlot beweging in het beeld, maar kan niet alle schokken vermijden als de beweging toch te snel is. Zet ‘Verminder trillen’ tussen 4 en 10, voor vloeiende beelden, het algoritme veroorzaakt relatief weinig artefacten.