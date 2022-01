TP Vision brengt update uit voor 4k/120 en VRR in volledige resolutie

TP Vision heeft vandaag aangekondigd een update uit te rollen waarmee de volledige 4K2K-resolutie bij 120 frames per seconde en VRR weergegeven kan worden. Tot nu toe werd de verticale resolutie bij 4K/120Hz en VRR gehalveerd. Dat is goed nieuws voor bezitters van de OLED706-, OLED806– en OLED856-televisies uit 2021. Helaas wordt de update niet beschikbaar gesteld voor de OLED936+ en OLED986+, de topmodellen van vorig jaar.

De reden achter de keuze om de topmodellen niet mee te nemen in de update heeft te maken met de hardware. De OLED+936 en OLED+986 beschikken een dubbele P5-beeldprocessor voor extra beeldverwerking.Volgens TP Vision moest het bij deze topmodellen kiezen tussen een dubbele chip die geen 4K/120 bij VRR zou gaan ondersteunen of een enkele chip die die mogelijkheid wel zou bieden. dat laatste is het geval bij de OLED706-, OLED806- en OLED856-televisies. TP Vision zegt dat gelet op de ‘zeer beperkte beschikbaarheid van echte content met 4k120 en VRR’ de beeldkwaliteitsvoordelen van de dubbele chipconfiguratie opwegen tegen de mogelijkheid van 4K/120 en VRR in volledige resolutie.

Eerder deze week lanceerde TP Vision de OLED807 en OLED707, de nieuwe oled-tv’s voor 2022. Het is echter nog niet duidelijk of de 807 direct bij de lancering al over de mogelijkheid van 4K/120 in volledige resolutie met VRR beschikt. Mogelijk wordt dit later met een firmware-update toegevoegd. TP Vision belooft daarnaast te kijken naar de mogelijkheid om 4K/120 in volledige resolutie met VRR wel in te bouwen in toekomstige topmodellen met twee chips.