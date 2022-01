Philips TV brengt ook nieuwe OLED707 oled-tv op de markt

Gisteren heeft Philips TV zijn nieuwste oled-televisie voor 2022 aangekondigd, in de vorm van de OLED807. Dit nieuwe model beschikt over het nieuwste oled-paneel van LG Display, waarmee een hogere helderheid mogelijk gemaakt wordt. Philips TV brengt echter ook een goedkoper model zonder dit nieuwe paneel op de markt.

De OLED707 moet een goedkoper alternatief worden, waarbij het paneel niet de nieuwe OLED.EX-versie maar de ‘standaard’-versie van vorig jaar is. Dat betekent dus een iets lagere helderheid. Daarnaast is het vierzijdig Ambilight-systeem van de OLED807 vervangen voor een driezijdig systeem en krijg je een standaard afstandsbediening in plaats van de premium remote.

De overige specificaties komen overeen. Zo is de OLED707 voorzien van volledige HDR-ondersteuning (HDR10+ en Dolby Vision), is Android TV 11 het smart tv-platform, krijg je meerdere hdmi 2.1-poorten en wordt DTS Play-Fi ondersteund.

De Philips OLED707 komt in een 48-inch, 55-inch en 65-inch variant op de markt. De prijzen worden later bekendgemaakt.