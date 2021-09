Review: Reavon UBR-X200 – Ultra HD Blu-ray speler

Reavon UBR-X200 - Geluidskwaliteit

Wat zijn de specifieke audio-geloofsbrieven van de UBR-X200? In tegenstelling tot bij de meeste Ultra Blu-ray-spelers is hier veel aandacht besteed aan het DAC-gedeelte én zijn er zevenkanaals analoge outputs voorzien. In een normaal scenario is de DAC in een speler niet zo relevant. De muziekstroom wordt immers digitaal via HDMI naar je AV-receiver gestuurd en downstream door de DAC’s in dat toestel omgezet naar een analoog signaal. Waarom dan die analoge meerkanaals-output? Het is een enorm nichescenario: het direct connecteren van een speler aan de nodige versterkers om die meerkanaals-muziek af te spelen, dus zonder interventie van een AV-receiver of processor. We beelden ons dan in dat het gaat om mensen die een high-end stereo-opstelling hebben, met aanvullend een extra versterker of twee voor wanneer ze naar hun 5.1 SACD’s of andere muziek in meerkanaalsformaten beluisteren.

Muziek afspelen via de interface kan relatief vlot. De interface is nu niet bliksemsnel als we bladeren door de muziek via MimimServer op een Synology, maar reageert in elk geval soepeler dan de menu’s van de Panasonic UB820/824 die we soms ook gebruiken. Als je iets als Roon of BluOS gewoon bent, oogt het wel heel Spartaans. Je kunt bijvoorbeeld niet de sampling- of bitrate van afspeelde bestanden oproepen. Albumhoezen verschijnen vaker niet dan wel. Over Roon gesproken: op de Oppo-spelers na is er geen enkele universele schijfjesspeler Roon Ready. De mensen van Reavon stellen dat ze dit wel gaan regelen voor de UBX-200. In Roon verschijnt de speler vooralsnog niet, ook niet als ongecertifieerd apparaat. Het zal dus niet voor binnenkort zijn.

Het doorlopen van onze audioformatentest bleek een hobbelig parcours. Af en toe selecteerden we een testbestand en bevroor de interface, even of zelfs permanent. De volgende keer werkte hetzelfde bestand perfect. Het gebeurde gelukkig niet al te vaak en hopelijk brengt een firmware-update een oplossing voor dit probleem. Ook lelijk is de Linux-foutmelding als je een bestand aanduidt in een formaat die de Reavon niet lust. Maar toegegeven, die pop-up hebben we niet vaak gezien, want de UBR-X200 pakt wél uit met een uitstekende ondersteuning van muziekformaten. Naast de klassieke lossy en lossless formaten (ALAC en FLAC, ook in hi-res), speelt het toestel probleemloos exoten af, zoals Ogg Vorbis, AIFF (incluis hi-res) en DSD (tot DSD 128, DSD256-testbestanden van 2L speelden niet). Wat werkte niet: WMA Lossless. Over obscuur gesproken. Wel heel positief: de Reavon UBR-X200 leest en verwerkt multikanaals PCM- en DSD-bestanden. En dat kom je maar weinig tegen. Toegegeven, bronmateriaal in die formaten zijn ook zeldzaam. Maar 5.1-FLAC’s kun je aanschaffen bij Qobuz, meerkanaals-DSD is zelfs waarin 2L native opneemt. Het prachtige ‘Magnificat’ van de Trondheim Solisten in 5.1 moet je eens gehoord hebben.

Als het gaat om fysieke media heeft de Reavon UBR-X200 geen enkel probleem met SACD’s, incluis schijven met meerkanaalsinhoud. Net voor fans van dat medium is die zevenkanaals analoge uitgangen aangedreven door een paar PCM1690 DAC-chips voorzien. Dat is trouwens niet zo’n nieuwe chip, niet dat dit op zich een probleem is. In de huidige situatie met grote tekorten zal het wellicht te uitdagend zijn om de nieuwste DAC-chips van ESS te bemachtigen – en zijn de chips van AKM figuurlijk meer waard dan goud.

In de settings van de Reavon vinden we de nodige opties om het afspelen van SACD’s mogelijk te maken, zoals de optie om te schakelen tussen stereo of 5.x. Je kunt ook die analoge outputs instellen voor de gewenste speakeropstelling. Ook onze ‘1615: Gabrieli in Venice’ van His Majestys Sagbutts & Cornetts Blu-ray Audio met Dolby Atmos speelt probleemloos af; het had ons enorm verbaasd als dit niet het geval was.

Wat is dan de conclusie als het gaat om audio? Deze Reavon heeft een aantal zaken die het interessant maken voor bepaalde nichescenario’s, zoals het afspelen van meerkanaals-SACD’s rechtstreeks naar eindtrappen toe. Het is ook een van de weinig opties als je meerkanaals-muziekbestanden wil afspelen, zoals je wel vindt bij een aantal klassieke labels. De ondersteuning voor meerkanaals-DSD is in het bijzonder bijna uniek. De trend qua meerkanaals-muziek wijst echter richting Dolby Atmos Music, en daar heb je momenteel enkel de optie Apple TV, NVIDIA Shield en app op je (nieuwe) tv. Het is moeilijk te zien hoe een ouderwets concept als een schijfjesspeler hier een rol kan betekenen, gewoonweg omdat die Dolby Atmos-muziek vooral via streamingdiensten wordt verdeeld. Blu-Rays met muziek spelen uiteraard wel perfect af. Maar daar heb je eigenlijk geen speciale speler voor nodig.

Het DA-conversiegedeelte is ondanks de oudere DAC-chips prima in orde, en de XLR-uitgangen zijn relatief uniek en interessant om de Reavon op te nemen in een betere audio-opstelling.