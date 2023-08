Samsung lanceert 98-inch 8K Neo QLED-tv met paneel van TCL

Samsung heeft in thuisland Zuid-Korea de 98-inch QN990C gelanceerd. Deze Neo QLED-televisie beschikt over de 8K-resolutie en is een stapje hoger dan de bestaande QN900C-modellen. Het scherm is een lcd-paneel gemaakt door TCL, voorzien van miniled-achtergrondverlichting.

Verder komt de QN990C met een 6.4.4-kanaals luidspekersysteem met een vermogen van 120 Watt, ondersteuning voor Dolby Atmos en HDR10+ en het slanke ‘Infinite One’ design van Samsung.

In Zuid-Korea gaat het nieuwe model over de toonbank voor omgerekend 35.000 euro, wat meer dan 25.000 duurder is dan de 4K-variant in dezelfde afmeting.

De verwachting is dat we eind deze maand, tijdens IFA 2023, meer informatie krijgen over de beschikbaarheid voor de Europese markt. Daarnaast zal Samsung waarschijnlijk zijn eerste oled-televisies met oled-paneel van LG Display presenteren.