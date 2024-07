HMD Skyline gelanceerd: smartphone is makkelijk zelf te repareren

De smartphone heeft een oled-scherm van 6,5-inch met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Aan boord van de HMD Skyline vinden we een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart. De batterij heeft een capaciteit van 4.600 mAh en kan met 33W weer opgeladen worden. Ook draadloos opladen is mogelijk met een snelheid van maximaal 15W. Een oplader wordt overigens niet meegeleverd.

Qua camera’s vind je een hoofdcamera van 108 megapixel met optische beeldstabilisatie en een telephotocamera met een sensor van 50 megapixel op het toestel. Ook is er een ultragroothoekcamera van dertien megapixel. De selfiecamera voorop beschikt over 50 megapixel. Grappig extraatje in de software is een nieuwe detox mode, waarbij je kunt afschalen van je social media-gebruik.

Makkelijk zelf te repareren

Uniek aan dit toestel is dat je het zelf makkelijk kunt repareren. Zelfreparatie is in Nederland beschikbaar via iFixit, waar je kits kunt kopen. Denk aan een nieuw display, een nieuwe batterij of een nieuwe oplaadpoort. Het toestel is zo ontworpen dat je dit makkelijk zelf kunt doen. Een batterij kost je 24,95 euro, een oplaadpoort 19,95 euro en een nieuw display is voor 94,95 euro verkrijgbaar. Voor 5 euro extra krijg je ook het juiste gereedschap in handen om de reparatie uit te voeren, mocht je dit niet hebben. Ook zijn er nieuwe covers voor de achterkant verkrijgbaar.

In het kader van duurzaamheid is de mogelijkheid om zelf te repareren natuurlijk fantastisch. Helaas blijkt dat dit toestel maar twee grote Android-updates krijgt na het huidige Android 14 en maximaal drie jaar beveiligingsupdates. Dat haalt toch de flair van het zelf repareren er een beetje af. Bij fabrikanten als Google en Samsung krijg je inmiddels tot zeven jaar updates.

Prijs en beschikbaarheid

De HMD Skyline is per direct verkrijgbaar in de kleuren Neon Pink en Twisted Black voor 499 euro. Bekijk de website van HMD voor meer informatie.