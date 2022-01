Smart tv data: Tizen marktleider, Android TV groeit hard

Volgens onderzoeksbureau Dataxis wordt 2022 een belangrijk jaar voor smart tv-besturingssystemen. Het bureau verwacht dat dit jaar de verschillen kleiner worden tussen de grote platformen en dat de markt consolideert.

Uit de data van Dataxis, gebaseerd op de jaren 2017 tot 2020, kunnen we opmaken dat Samsung’s Tizen platform het populairst is, gevolgd door LG’s webOS. Op zich niet vreemd aangezien dat ook de twee fabrikanten zijn die de meeste televisies weten te verkopen.

Toch kunnen we dit jaar een ommezwaai verwachten, aldus Dataxis. Android TV (en Google TV) en Roku OS winnen sinds 2020 aan terrein en de verwachting is dat die trend zich in 2022 voortzet. Android TV is al op televisies van verschillende fabrikanten te vinden, terwijl Roku inmiddels ook licenties uitdeelt aan fabrikanten om gebruik te maken van de software.

Het onderzoeksbureau verwacht dan ook de het aandeel van Roku en Google stijgt, terwijl het aandeel van Tizen en webOS daalt. Google heeft tijdens CES 2022 twee nieuwe partners aangekondigd voor Google TV: Hisense en Skyworth. De overige platformen blijven volgens het bedrijf ongeveer gelijk. In deze categorie zien we onder meer Panasonic’s My Home Screen en Philips’ Saphi terug.