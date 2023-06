LG brengt camera uit voor webOS smart-tv’s

De optionele camera van LG gaat onder de naam Smart Cam (VC23GA) en biedt een 1080p beeldkwaliteit met twee microfoons. Gebruikers van een 2022 of 2023 model televisies waar webOS 22 of webOS 23 op draait kunnen de camera met hun televisie koppelen. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld videogesprekken te voeren en thuisfitness-apps te gebruiken. De camera is alleen te gebruiken in combinatie met apps die de camera ondersteunen en beschikbaar zijn op het webOS-platform van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De camera is uitgerust met een schuifje waardoor de privacy ten alle tijden gewaarborgd kan worden. In de Verenigde Staten wordt de camera later deze maand verwacht voor een prijs van 100 dollar. Later moet de camera ook wereldwijd te koop zijn.