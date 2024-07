Blok introduceert Stax 2G hifimeubilair

Blok kondigt de lancering aan van zijn nieuwe collectie Stax 2G hifi-meubels. Stax 2G biedt volgens de fabrikant het perfecte platform voor elektronica en draaitafels, terwijl het modulaire ontwerp flexibiliteit biedt.

Zowel de planken als de steunen zijn ontworpen om optimale isolatie te bieden, en de structuur is gevuld met inert akoestisch materiaal voor een nog grotere demping. Blok’s aandacht voor detail is aanwezig in diverse aspecten van Stax 2G, met intuïtieve, ongecompliceerde montage, verborgen veilige bevestigingen, slimme isolatie en verstelbare voeten.

Stax 2G is voorzien van slim verborgen rubberen stoppen in de steunen die het gewicht dragen van de planken en de apparatuur die erop staat. Deze kleine, vlak aansluitende stoppen kunnen worden verwijderd om de steunen te kunnen belasten met inert akoestisch materiaal, waardoor de steunen zwaarder kunnen worden, voor een grotere structurele stijfheid van de hele eenheid, terwijl ook de trillingen en resonanties die zouden kunnen optreden aanzienlijk worden verminderd.

Tussen elke plank en in de basis van de draagstructuur zijn siliconenisolatiepads geïntegreerd. Deze pads zorgen ervoor dat de absorptie van de planken optimaal werkt, waardoor resonanties en trillingen die door de planken worden overgebracht worden verminderd. Stax 2G maakt gebruik van een op maat gemaakt voetontwerp dat een snelle hoogteverstelling mogelijk maakt. Gebruikers kunnen ook kiezen voor spikes of rubberen voetjes. Het voetontwerp zorgt ervoor dat Stax 2G precies waterpas kan worden gezet.

Stax 2G is verkrijgbaar met keuze uit twee soorten planken. Een strakke plank van gehard glas afgewerkt in zwart of een moderne plank van multiplex, die verkrijgbaar is in natuurlijk essenhout of zwart essenfineer.

Prijzen