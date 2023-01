Samsung Display bevestigt dat er dit jaar een 77-inch QD-OLED-televisie van Samsung op de markt komt. Het scherm heeft volgens de fabrikant een helderheid van meer dan 2000 nits en komt naast de bekende 55-inch en 65-inch varianten. Alle 2023 QD-OLED-panelen zijn volgens Samsung sowieso 25 procent energiezuiniger dan het paneel van vorig jaar.

Zowel Samsung als Sony nemen panelen af bij Samsung Display. De kans is dan ook groot dat beide fabrikanten dit jaar een 77-inch variant aan de QD-OLED line-up toevoegen. Samsung heeft reeds kleinere schermen aangekondigd, in de vorm van 34-inch en 49-inch monitoren die gebruikmaken van de QD-OLED-techniek.

De strijd om de meest heldere televisie is dus voorlopig nog niet gestreden. Eerder deze week gaf ook concurrent LG al aan met een nieuwe techniek te komen waarmee de nieuwe G3-serie oled-televisies een helderheid van ruim 2000 nits kunnen halen. Of beide fabrikanten deze belofte kunnen waarmaken weten we pas als de modellen op onze testbank staan.