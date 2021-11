Samsung brengt de bioscoop-actie naar je woonkamer (ADV)

Zo groot als een bioscoop!

Als je aan de bioscoop denkt, dan denk je onmiddellijk aan het grote scherm. Zo groot kan Samsung je uiteraard geen TV bieden. Maar je woonkamer is een pak kleiner dan de cinemazaal, en dus volstaat een meer bescheiden maat om dezelfde overweldigende ervaring te creëren. Voor de absolute cinemabeleving moet het beeld 40° van je blikveld vullen. Zo duik je echt zonder afleiding in het beeld én in het verhaal. Hoe werkt dat in je woonkamer? Heel eenvoudig, deel de kijkafstand (in cm) door 1,2. Het resultaat is de schermdiagonaal in cm, deel het nog eens door 2,54 voor het resultaat in inch. Een voorbeeld: zit je op 2,6 m van de TV dan zorgt een 85”-model voor die echte cinema-ervaring. En ja, die maat kan Samsung je wel leveren! Mocht je toch iets kleiner willen, de Neo QLED-modellen zijn ook verkrijgbaar in 75, 65 en 55 inch.