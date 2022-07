Review: TCL 55C735 (C735-serie) lcd led tv

TCL 55C735 - Gebruiksgemak en smart tv

De quad-core ARM Cortex-A73 met 3GB RAM en Mali-G52 MP GPU die vorig jaar dienst deed vinden we nog steeds terug als motor van deze smart tv. De chipset is krachtig genoeg om voor een uitstekende Google TV ervaring te zorgen. Installeren is in een wip gebeurd met de Google Home App. Je logt dan in met je Google account, maar TCL vraagt je ook om in te loggen met een TCL-account. We zien daar weinig nut voor, het laat je toe om de TCL Home App te gebruiken, dat is alles. We zouden liever zien dat TCL dat optioneel houdt.

Google TV is sinds vorig jaar flink uitgebreid. Er zijn nog steeds heel weinig mogelijkheden om je Home scherm te personaliseren. Maar je kan ondertussen wel al bepalen uit welke apps Google TV je aanbevelingen toont. Dat is dan wel beperkt tot Amazon Prime Video, Disney+ en Apple TV. De content-aanbevelingen zijn bovendien opgedeeld in handige categorieën zoals ScienceFictionfilms, Thrillers, enzovoort, uiteraard gebaseerd op jouw kijkgedrag. Dat maakt het toch wat interessanter om naar nieuwe dingen op zoek te gaan. Het app-aanbod van Google TV blijft verder een van de meest uitgebreide die je kan vinden.

De menu’s met instellingen vinden we terug onder de Google TV menu’s. Ze zijn goed opgebouwd, met logische groeperingen en ze navigeren vlot. Ze nemen wel vaak een relatief groot deel van het scherm in.