Review: Samsung The Sero (QE43LS05T) lifestyle tv

Gebruiksgemak en smart tv

De Tizen Smart Hub kennen we al, dus laten we onmiddellijk kijken naar de speciale functies van The Sero (QE43LS05T). Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden verwijzen we je door naar ons achtergrondartikel over de Samsung Smart Hub. The Sero draait met een druk op de knop (op de remote of in de Smart Things app) van verticale (portret) mode naar horizontale (landschap) mode. Het is een klassieke 16:9 televisie in de horizontale stand, en een doel voor je portret- video’s in de verticale stand.

Je kan configureren wat de tv toont als hij gewoon in portretmode staat. Dat kan via Smart Things of via het icoontje links naast het Home icoon in het startmenu (zie foto hierboven). Je stelt daarmee een soort screensaver in, ofwel met eigen foto’s of met sfeerbeelden of video’s van Samsung. Erg leuk, en zeer decoratief. De laatste optie die je daar vindt is de ‘Soundwall’, dat zijn visualisaties voor je muziek. Je gebruikt ze door muziek af te spelen via Bluetooth of via Smart View.

Maar we zijn uiteraard vooral nieuwsgierig naar het gebruik van The Sero voor video. De portretmode gebruik je door het scherm zelf te roteren, bijvoorbeeld met de remote, en vervolgens portret-content af te spelen. Samsung claimt dat The Sero ook zelf roteert op basis van de gedetecteerde content, maar dat was in onze testen heel zelden het geval. Bijna altijd moesten we manueel ingrijpen. Dat is uiteraard geen groot probleem.

Van waar haal je portret-content? De meest voor de hand liggende opties zijn TikTok, Instagram en Snapchat. Maar al die apps staan niet op je tv, en moet je dus via Mirroring op de tv bekijken. Mirroring veroorzaakt een licht kwaliteitsverlies, dus ideaal is het niet, maar de impact is gering. Dat verliep vlekkeloos met de Samsung Galaxy S21 die we meegeleverd kregen (via Smart View). Je smartphone scherm en de tv hebben niet dezelfde beeldverhouding. Je kan daarom in de instellingen van de app selecteren of je het smartphone scherm wil beperken tot 16:9 formaat zodat het schermvullend is op de tv (en je dus kleine zwarte balken boven en onder de content hebt op je smartphone). Of je kan kiezen voor een volledig smartphone scherm, maar dan heb je wat zwarte balken op de tv. De eerste optie lijkt ons bijna altijd de beste.

Minder geluk hadden we met onze Google Pixel 4a, die weigerde te mirroren naar The Sero, ook vanuit de Smart Things app was dat niet mogelijk. Dat is vermoedelijk een beperking van de Pixel, maar het legt wel bloot dat je voor de zekerheid best over een Samsung Smart Phone beschikt. Gebruik je iOS, geen probleem, The Sero heeft Airplay2 aan boord, dus je iPhone kan je perfect mirroren naar The Sero.

YouTube en Netflix kan je casten naar The Sero, dat werkt dus zonder kwaliteitsverlies (en werkte ook feilloos op onze Pixel). Je kan de YouTube-app op The Sero zelf overigens gebruiken in portret-mode. Video in portret, het is ons altijd verteld dat dat ketterij is, maar eerlijk waar, er zijn prachtige video’s te vinden die illustreren dat er wel degelijk knappe dingen mee te maken zijn. Deze ‘Impact’ van Bluearth Production bijvoorbeeld.